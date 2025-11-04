Τελικά πόσο «ανοίγει» μια ανοιχτή σχέση; Η περίπτωση της τραγουδίστριας Λίλυ Άλεν και του… διαζυγίου της
YGEIAMOU.GR
Dating apps Απιστία Εμπιστοσύνη Ζευγάρι Πολυγαμία Πολυγαμικές σχέσεις Σχέσεις

Τελικά πόσο «ανοίγει» μια ανοιχτή σχέση; Η περίπτωση της τραγουδίστριας Λίλυ Άλεν και του… διαζυγίου της

O πρόσφατος χωρισμός της τραγουδίστριας Λίλυ Άλεν με τον ηθοποιό Ντέβιντ Χάρμπορ εγείρει ερωτήματα σχετικά με τα όρια ενός ανοιχτού γάμου, αναδεικνύοντας τις παγίδες της ελευθερίας

Τελικά πόσο «ανοίγει» μια ανοιχτή σχέση; Η περίπτωση της τραγουδίστριας Λίλυ Άλεν και του… διαζυγίου της
Μαρία Κοτοπούλη
1 ΣΧΟΛΙΟ
«Είχαμε μια συμφωνία, να είμαστε διακριτικοί και να μην είμαστε προκλητικοί. Έπρεπε να υπάρχει πληρωμή, έπρεπε να είναι με ξένους», τραγουδά η Lily Allen στο εκπληκτικά ειλικρινές νέο άλμπουμ της, το οποίο εκτιμάται ότι αναφέρεται στην ανοιχτή σχέση με τον πρώην σύζυγό της, David Harbour.

Τα τραγούδια του συγκεκριμένου άλμπουμ έφεραν στο προσκήνιο την έννοια των πολυγαμικών σχέσεων και τα προβλήματα που θα μπορούσαν να προκύψουν. Οι σύμβουλοι ζευγαριών αναφέρουν ότι ένας αυξανόμενος αριθμός πελατών τους επιλέγει να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο. Το ότι μια σχέση, όμως, θεωρείται ανοιχτή, δε σημαίνει ότι δεν έχει και κάποιους βασικούς κανόνες συναίνεσης και των δύο πλευρών.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μαρία Κοτοπούλη
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης