ΕΣΥ: Τι πρέπει να αλλάξει στον νοσοκομειακό χάρτη – Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα ελλείμματα
Αναμόρφωση χρειάζεται ο νοσοκομειακός χάρτης της χώρας μας καθώς δεν είναι και τόσο λειτουργικός. Προς αυτή την κατεύθυνση εργάζεται η ηγεσία του υπουργείου Υγείας
Πόσο λειτουργικός είναι σήμερα ο νοσοκομειακός χάρτης; Η απάντηση είναι όχι πολύ, αφού ίδιες υπηρεσίες υγείας συγκεντρώνονται σε μικρή απόσταση, ενώ άλλες λείπουν εντελώς από ολόκληρες περιοχές. Η χώρα μας χρειάζεται αναδιαμόρφωση του χάρτη υγείας με γνώμονα τη διευκόλυνση των πολιτών.
Ο νέος νοσοκομειακός χάρτης είναι ουσιαστικά η προσαρμογή των υγειονομικών υπηρεσιών στη σύγχρονη εποχή και τις ανάγκες που αυτή έχει. «Μιλώντας συγκεκριμένα για την Αττική, βλέπουμε την πλειονότητα των μεγάλων νοσοκομείων χωροθετημένα, σχεδόν όλα, στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου. Σήμερα, σε διάμετρο λίγων χιλιομέτρων, συναντά κανείς 11 νοσοκομεία. Είναι σαφές ότι η χωροταξική τους κατανομή έγινε σε μια Αττική συγκεντρωμένη, περιορισμένη, χωρίς ιδιαίτερες υποδομές και μέσα σταθερής τροχιάς, πριν από 60-70 έτη. Οι συνθήκες πλέον έχουν αλλάξει. Το Λεκανοπέδιο μεγάλωσε πληθυσμιακά, συνδέθηκε συγκοινωνιακά, αναπτύχθηκε εμπορικά, κατοικήθηκε ευρύτερα. Χρειαζόμαστε, επομένως, περισσότερες υποδομές που μπορούμε να τις διασφαλίσουμε με καλύτερη κατανομή των υφιστάμενων πόρων», σημειώνει στο ygeiamou ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, εξηγώντας ότι ο επανασχεδιασμός του νοσοκομειακού χάρτη έχει ξεκινήσει με προσεκτικές κινήσεις.
