ΕΣΥ: Τι πρέπει να αλλάξει στον νοσοκομειακό χάρτη – Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα ελλείμματα

Αναμόρφωση χρειάζεται ο νοσοκομειακός χάρτης της χώρας μας καθώς δεν είναι και τόσο λειτουργικός. Προς αυτή την κατεύθυνση εργάζεται η ηγεσία του υπουργείου Υγείας