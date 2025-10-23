ΔΕΠΥ: Γιατί οι γυναίκες διαγιγνώσκονται 5 χρόνια μετά τους άνδρες; Νέα μελέτη έχει την απάντηση
Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι αυτή η καθυστέρηση στη διάγνωση είναι καθοριστική για την υγεία και την ευημερία των γυναικών, οδηγώντας τις συχνά στην κατάθλιψη και τη δυσλειτουργία
Οι γυναίκες με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής/υπερκινητικότητας (ADHD) διαγιγνώσκονται, κατά μέσο όρο, 5 χρόνια αργότερα από τους άνδρες, παρά το γεγονός ότι τα συμπτώματα εμφανίζονται στην ίδια ηλικία, υποστηρίζει νέα έρευνα, που παρουσιάστηκε στο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Νευροψυχοφαρμακολογίας (ECNP) στο Άμστερνταμ και δημοσιεύθηκε στο European Psychiatry.
Τα ευρήματα υπογραμμίζουν ένα μακροχρόνιο χάσμα μεταξύ των φύλων στη διάγνωση και τη θεραπεία της ΔΕΠΥ, το οποίο μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για τη συναισθηματική ευημερία, την καθημερινή λειτουργία και τη μακροπρόθεσμη ψυχική υγεία των γυναικών.
