Τι σημαίνουν οι δασμοί-σοκ του Τραμπ στα φάρμακα για την Ευρώπη



Σημαντικές αυξήσεις τιμών, μείωση της παραγωγής φαρμάκων εντός ευρωπαϊκής ηπείρου και κατ’ επέκταση εμπόδια πρόσβασης των ασθενών σε θεραπείες θα φέρει η επιβολή δασμών από την κυβέρνηση των ΗΠΑ στα φαρμακευτικά σκευάσματα. Οι φόβοι φαρμακευτικών επιχειρήσεων όπως εκφράζονται εδώ και μήνες από τις μέχρι τώρα … απειλές του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλλει δασμούς και στα φάρμακα, επιβεβαιώνονται.





«Από 1ης Οκτωβρίου 2025 θα επιβάλουμε 100% δασμό σε κάθε επώνυμο ή πατενταρισμένο φαρμακευτικό προϊόν, εκτός αν η εταιρεία κατασκευάζει εργοστάσιο παραγωγής στις ΗΠΑ. Δεν θα υπάρξει δασμός σε προϊόντα για τα οποία έχει ήδη ξεκινήσει η κατασκευή», έγραψε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος. Προϋπόθεση, δηλαδή, για να μην διπλασιαστούν οι τιμές των φαρμάκων που εισάγονται στις ΗΠΑ, είναι οι φαρμακευτικές εταιρείες να ιδρύσουν εργοστάσια εντός αμερικανικού εδάφους.