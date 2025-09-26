Τι σημαίνουν οι δασμοί-σοκ του Τραμπ στα φάρμακα για την Ευρώπη
Τι σημαίνουν οι δασμοί-σοκ του Τραμπ στα φάρμακα για την Ευρώπη
Η φαρμακοβιομηχανία εκφράζει ανησυχία για αύξηση κόστους, διατάραξη αλυσίδων εφοδιασμού και περιορισμένη πρόσβαση σε θεραπείες από τις ανακοινώσεις Ντόναλντ Τραμπ
Σημαντικές αυξήσεις τιμών, μείωση της παραγωγής φαρμάκων εντός ευρωπαϊκής ηπείρου και κατ’ επέκταση εμπόδια πρόσβασης των ασθενών σε θεραπείες θα φέρει η επιβολή δασμών από την κυβέρνηση των ΗΠΑ στα φαρμακευτικά σκευάσματα. Οι φόβοι φαρμακευτικών επιχειρήσεων όπως εκφράζονται εδώ και μήνες από τις μέχρι τώρα … απειλές του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλλει δασμούς και στα φάρμακα, επιβεβαιώνονται.
«Από 1ης Οκτωβρίου 2025 θα επιβάλουμε 100% δασμό σε κάθε επώνυμο ή πατενταρισμένο φαρμακευτικό προϊόν, εκτός αν η εταιρεία κατασκευάζει εργοστάσιο παραγωγής στις ΗΠΑ. Δεν θα υπάρξει δασμός σε προϊόντα για τα οποία έχει ήδη ξεκινήσει η κατασκευή», έγραψε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος. Προϋπόθεση, δηλαδή, για να μην διπλασιαστούν οι τιμές των φαρμάκων που εισάγονται στις ΗΠΑ, είναι οι φαρμακευτικές εταιρείες να ιδρύσουν εργοστάσια εντός αμερικανικού εδάφους.
