Μαγνήσιο: «Σύμμαχος» κατά της ογκογένεσης και του καρκίνου παχέος εντέρου
Μερικές φορές, απλές κινήσεις όπως η λήψη ενός διατροφικού συμπληρώματος είναι αρκετές ώστε να θωρακίσουμε την υγεία μας και να μείνουμε μακριά από κινδύνους
Μια νέα μελέτη από το Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Vanderbilt υποδηλώνει ότι τα συμπληρώματα μαγνησίου μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη του καρκίνου παχέος εντέρου, ενισχύοντας τα εντερικά βακτήρια. Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο The American Journal of Clinical Nutrition, προέρχονται από μια κλινική δοκιμή ακριβείας, που εξέτασε τον τρόπο με τον οποίο το μαγνήσιο επηρεάζει το εντερικό μικροβίωμα και τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου.
Οι ερευνητές διαπίστωσαν, ειδικότερα, ότι τα συμπληρώματα μαγνησίου αύξησαν την αφθονία των εντερικών βακτηρίων που συμμετέχουν στην παραγωγή βιταμίνης D, η οποία μπορεί, με τη σειρά της, να βοηθήσει στην αναστολή της ανάπτυξης καρκίνου του παχέος εντέρου.
