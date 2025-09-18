Γονείς: Βοηθήστε το παιδί να μην ντρέπεται – 5 πρακτικές συμβουλές μιας ψυχιάτρου

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Η ευαισθησία είναι δύναμη, όχι αδυναμία. Μια ψυχίατρος εξηγεί πώς οι γονείς μπορούν να προστατεύσουν τα παιδιά τους από την ντροπή

Σαβίνα Αποστολοπούλου

Η παιδική ηλικία είναι μια περίοδος κατά την οποία θεμελιώνονται πλευρές της προσωπικότητας που συχνά συνοδεύουν τον άνθρωπο σε όλη του τη ζωή. Σ’ αυτή την ευαίσθητη φάση, το νευρικό σύστημα δεν έχει ακόμη αναπτύξει τους απαραίτητους μηχανισμούς «φιλτραρίσματος» των ερεθισμάτων, με αποτέλεσμα τα συναισθήματα να βιώνονται με ιδιαίτερη ένταση.

Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζει η ντροπή: ένα βαθιά επώδυνο συναίσθημα που συνδέεται με την ταπείνωση και την αναξιότητα. Τα ιδιαίτερα ευαίσθητα παιδιά, των οποίων το νευρικό σύστημα είναι πιο δεκτικό, είναι συχνά πιο εκτεθειμένα στον κίνδυνο να την εσωτερικεύσουν.


Σε ένα πολιτισμικό περιβάλλον που τείνει να προβάλλει τη σκληρότητα και την εξωστρέφεια, η ευαισθησία παρεξηγείται. Τα παιδιά που εκφράζουν έντονα τα συναισθήματά τους συχνά ακούνε φράσεις όπως «μην είσαι κλαψιάρης» ή «μην το παίρνεις τόσο σοβαρά». Αυτού του είδους τα σχόλια, ιδιαίτερα όταν γίνονται δημόσια, μπορεί να αφήσουν βαθιά ίχνη: να υπονομεύσουν την αυτοπεποίθηση, να δυσκολέψουν τις σχέσεις και να αλλοιώσουν την αίσθηση ταυτότητας.

