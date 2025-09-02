Άνοια: Πόσο κινδυνεύουν όσοι τα βλέπουν όλα «ρόδινα»; Ποιοι απειλούνται περισσότερο
Η «θετική μεροληψία» ορισμένων ατόμων - η τάση τους δηλαδή να τα βλέπουν όλα «ρόδινα», ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι - ενδέχεται να αποτελεί σύμφωνα με τους ερευνητές πρώιμος δείκτης γνωστικής έκπτωσης
Η άνοια και η ευρύτερη γνωστική έκπτωση αποτελούν εδώ και δεκαετίες πεδίο εντατικής έρευνας, καθώς επηρεάζουν εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Η ιατρική κοινότητα επιχειρεί αδιάκοπα να χαρτογραφήσει τόσο τα προειδοποιητικά σημάδια, όσο και τους μηχανισμούς που οδηγούν στην εκδήλωσή τους, με στόχο την καλύτερη πρόληψη και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση.
Σε αυτό το πλαίσιο, μια νέα μελέτη ανατρέπει όσα θεωρούνταν δεδομένα για τη συναισθηματική ωριμότητα των ηλικιωμένων. Αυτό που μέχρι σήμερα ερμηνευόταν ως δείγμα σοφίας και ψυχραιμίας -η τάση δηλαδή να βλέπουν τη «θετική πλευρά» σε αμφίσημες καταστάσεις- φαίνεται πως ίσως δεν είναι ένδειξη υγιούς προσαρμογής, αλλά πιθανός πρόδρομος γνωστικής έκπτωσης.
