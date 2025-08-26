Εγκρίθηκε από την Κομισιόν καινοτόμο φάρμακο για την πρόληψη του ιού HIV/AIDS

Αλλάζει τα δεδομένα στην πρόληψη του ιού HIV η έγκριση της δραστικής ουσίας λενακαπαβίρης (και ) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η απόφαση της Επιτροπής ακολούθησε επιταχυνόμενη διαδικασία αξιολόγησης, μετά την έγκριση της λενακαπαβίρης από τον αρμόδιο ρυθμιστικό φορέα FDA των ΗΠΑ τον περασμένο Ιούνιο και τις πρόσφατες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) που το συστήνουν ως νέα επιλογή προφύλαξης πριν από την έκθεση (PrEP).

η λενακαπαβίρη αποδείχθηκε αποτελεσματικότερη έναντι της υπάρχουσας θεραπείας με tenofovir/emtricitabine. Η αποτελεσματικότητα της επιβεβαιώθηκε σε ευρύ πληθυσμό με διαφορετικά χαρακτηριστικά.



η λενακαπαβίρη αποδείχθηκε αποτελεσματικότερη έναντι της υπάρχουσας θεραπείας με tenofovir/emtricitabine. Η αποτελεσματικότητα της επιβεβαιώθηκε σε ευρύ πληθυσμό με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η έγκριση βασίστηκε σε δύο κλινικές μελέτες Φάσης 3