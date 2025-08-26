Εγκρίθηκε από την Κομισιόν καινοτόμο φάρμακο για την πρόληψη του ιού HIV/AIDS
Εγκρίθηκε από την Κομισιόν καινοτόμο φάρμακο για την πρόληψη του ιού HIV/AIDS

Σε ένα σημαντικό βήμα για την πρόληψη του HIV προχώρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς ενέκρινε τη λενακαπαβίρη, θεραπεία που θα χορηγείται δύο φορές τον χρόνο

Αλλάζει τα δεδομένα στην πρόληψη του ιού HIV η έγκριση της δραστικής ουσίας λενακαπαβίρης (και ) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η απόφαση της Επιτροπής ακολούθησε  επιταχυνόμενη διαδικασία αξιολόγησης, μετά την έγκριση της λενακαπαβίρης από τον αρμόδιο ρυθμιστικό φορέα FDA των ΗΠΑ τον περασμένο Ιούνιο και τις πρόσφατες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) που το συστήνουν ως νέα επιλογή προφύλαξης πριν από την έκθεση (PrEP).

Η έγκριση βασίστηκε σε δύο κλινικές μελέτες Φάσης 3, στις οποίες η λενακαπαβίρη αποδείχθηκε αποτελεσματικότερη έναντι της υπάρχουσας θεραπείας με tenofovir/emtricitabine. Η αποτελεσματικότητα της επιβεβαιώθηκε σε ευρύ πληθυσμό με διαφορετικά χαρακτηριστικά.

