Το καρδιολογικό «αποτύπωμα» της Ελλάδας σε 12 χρόνια: Τι δείχνουν οι νοσηλείες για τους ασθενείς, τα συμπτώματα και τις τάσεις
Οι καρδιαγγειακές παθήσεις εξακολουθούν να αποτελούν τη συχνότερη αιτία νοσηλείας στην Ελλάδα, με τις εισαγωγές να παρουσιάζουν αυξητική τάση και το οικονομικό βάρος να είναι ιδιαίτερα υψηλό
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία της πρώτης πανελλαδικής μελέτης που αφορά σε 37.741 καρδιαγγειακές νοσηλείες στην Ελλάδα, σε διάρκεια 12 ετών, τα οποία παρουσιάζουν τα κλινικά προφίλ των ασθενών, τις χρονικές τάσεις, τα μεταβαλλόμενα μοτίβα, τις διαφορές μεταξύ φύλου και ηλικίας και τις στρατηγικές θεραπείας.
Πρόκειται για μία αναδρομική έρευνα, που αξιοποίησε δεδομένα από την CardioMining, με πληροφορίες που ελήφθησαν από τις μεγαλύτερες πανεπιστημιακές κλινικές και νοσοκομεία της χώρας από το 2012 έως το 2023. Στόχος της παρούσας μελέτης, τα πρώτα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύτηκαν πρόσφατα στο Hellenic Journal of Cardiology, είναι να αποτυπώσει την «ακτινογραφία» των καρδιαγγειακών νοσηλειών στη χώρα μας, σε μία περίοδο όπου τα καρδιαγγειακά νοσήματα παραμένουν η κύρια αιτία νοσηλείας και θνησιμότητας στην Ευρώπη. Όπως σημειώνουν οι συγγραφείς της μελέτης, τα δεδομένα για τις νοσηλείες καρδιολογικών ασθενών στην Ελλάδα είναι περιορισμένα και βασίζονται κυρίως σε μικρής κλίμακας ή συγχρονικές μελέτες, οι οποίες δεν αποτυπώνουν τις μεταβαλλόμενες τάσεις στην επιβάρυνση των νοσημάτων, τα πρότυπα θεραπείας και τις δημογραφικές διαφορές.
