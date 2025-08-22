Αντιβιοτικά: Λανθασμένες 4 στις 10 συνταγές – SOS εκπέμπουν τα νέα στοιχεία
Τίποτα δε φαίνεται να έχει αλλάξει τα τελευταία 20 χρόνια, παρά τις συνεχείς εκκλήσεις των ειδικών για ορθολογική χορήγηση των αντιβιοτικών, με στόχο την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής

Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία που φέρνει στο φως μια νέα, εκτεταμένη μελέτη σχετικά με τη χρήση των αντιβιοτικών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας παγκοσμίως. Παρά τις εκστρατείες ενημέρωσης που πραγματοποιούνται εδώ και δύο δεκαετίες, τα ποσοστά λανθασμένης ή ακατάλληλης συνταγογράφησης παραμένουν αμετάβλητα.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία, περισσότερες από 4 στις 10 ιατρικές συνταγές περιλαμβάνουν αντιβιοτικά, ενώ πάνω από το 50% αυτών χαρακτηρίζονται ακατάλληλες, καθώς τα φάρμακα που συνταγογραφούνται δεν είναι κατάλληλα για τον σκοπό για τον οποίο χορηγούνται.

