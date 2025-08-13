Γονείς: Πόσο να μας ανησυχήσει το παιδί που «βαριέται»; Ο ειδικός απαντά
Γονείς: Πόσο να μας ανησυχήσει το παιδί που «βαριέται»; Ο ειδικός απαντά
Τι κρύβεται πίσω από το παιδί που «βαριέται»; Ο ειδικός εξηγεί πώς η πλήξη μπορεί να παίξει ρόλο στην ανάπτυξη των παιδιών και στην (απαραίτητη) καλλιέργεια της φαντασίας τους
Σε έναν κόσμο που κινείται με ταχύτητα, γεμάτο οθόνες, δραστηριότητες, σχολικές υποχρεώσεις και εξωσχολικά προγράμματα, η πλήξη στα παιδιά συχνά προκαλεί άγχος στους γονείς. Ένα «βαριέμαι» μπορεί να ακουστεί σαν συναγερμός, σαν σημάδι ότι κάτι δεν γίνεται σωστά. Όμως, σύμφωνα με τον Δρ. Sam Goldstein, καθηγητή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Γιούτα σε άρθρο του στο Psychology Today, η πλήξη δεν είναι εχθρός. Είναι ευκαιρία.
Η «μυστική» πλευρά της πλήξης
Όταν ένα παιδί δηλώνει ότι βαριέται, η πρώτη αντίδραση πολλών γονιών είναι να τρέξουν να προσφέρουν λύσεις: μια δραστηριότητα, ένα παιχνίδι, ένα βίντεο. Όμως, όπως εξηγεί ο Δρ. Goldstein, αυτή η στιγμιαία παύση δεν είναι κρίση. Είναι ένα εσωτερικό σήμα: «Χαλάρωσε. Κοίτα γύρω σου. Άφησε το μυαλό σου να περιηγηθεί».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η «μυστική» πλευρά της πλήξης
Όταν ένα παιδί δηλώνει ότι βαριέται, η πρώτη αντίδραση πολλών γονιών είναι να τρέξουν να προσφέρουν λύσεις: μια δραστηριότητα, ένα παιχνίδι, ένα βίντεο. Όμως, όπως εξηγεί ο Δρ. Goldstein, αυτή η στιγμιαία παύση δεν είναι κρίση. Είναι ένα εσωτερικό σήμα: «Χαλάρωσε. Κοίτα γύρω σου. Άφησε το μυαλό σου να περιηγηθεί».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα