Γονείς: Πόσο να μας ανησυχήσει το παιδί που «βαριέται»; Ο ειδικός απαντά

Τι κρύβεται πίσω από το παιδί που «βαριέται»; Ο ειδικός εξηγεί πώς η πλήξη μπορεί να παίξει ρόλο στην ανάπτυξη των παιδιών και στην (απαραίτητη) καλλιέργεια της φαντασίας τους