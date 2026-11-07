Η συνάντηση του Φλάβιο Μπολσονάρου με τον πατέρα του, πριν διαφύγει στις ΗΠΑ: «Δακρυσμένος μου είπε "ξέρεις πού οδηγείται αυτό"»
Η συνάντηση του Φλάβιο Μπολσονάρου με τον πατέρα του, πριν διαφύγει στις ΗΠΑ: «Δακρυσμένος μου είπε "ξέρεις πού οδηγείται αυτό"»
«Δεν θα μιλήσω ποτέ για τη διαδρομή που ακολούθησα» είπε για το πώς διέφυγε στις ΗΠΑ μετά την εκλογική ήττα από τον Λούλα, αποκαλύπτοντας παράλληλα όσα προηγήθηκαν στη συνάντηση με τον πατέρα του
Στη Φλόριντα βρίσκεται πλέον ο Φλάβιο Μπολσονάρου, ο οποίος εγκατέλειψε τη Βραζιλία μετά την ήττα του στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών από τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, παρά τη δικαστική εντολή που του απαγόρευε να φύγει από τη χώρα.
Σε συνέντευξή του στην Washington Post, τόνισε ότι η εξέλιξη των γεγονότων αποτέλεσε για τον ίδιο ψυχολογικό και σωματικό σοκ, καθώς δεν περίμενε ότι θα χάσει τις εκλογές. Πλέον βρίσκεται σε μια χώρα της οποίας τη γλώσσα γνωρίζει ελάχιστα, χωρίς να έχει αποφασίσει τις επόμενες κινήσεις του ή να γνωρίζει πότε θα μπορέσει να επιστρέψει στη Βραζιλία.
«Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να πάρω οριστικές αποφάσεις» δήλωσε. «Αυτό που προφανώς πρέπει να κάνω τώρα είναι να τακτοποιήσω το μεταναστευτικό μου καθεστώς και να σκεφτώ τι θα κάνω στη συνέχεια».
Ο Μπολσονάρου είχε επικρατήσει του Λούλα στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία. Οι υποψήφιοι που αποκλείστηκαν από τον δεύτερο γύρο βρίσκονταν πολιτικά δεξιότερα του Λούλα και εκτιμάτο ότι οι ψηφοφόροι τους θα στήριζαν τον Μπολσονάρου.
Από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη Βραζιλία, το 1985, κανένας υποψήφιος που είχε προηγηθεί στον πρώτο γύρο δεν είχε ηττηθεί στον δεύτερο.
Ωστόσο, ο Λούλα κατάφερε να αυξήσει την εκλογική του δύναμη κατά περίπου 10 εκατομμύρια ψήφους μεταξύ των δύο αναμετρήσεων, έπειτα από μια ιδιαίτερα έντονη προεκλογική εκστρατεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τελικά επικράτησε με διαφορά περίπου 4,4 εκατομμυρίων ψήφων, που αντιστοιχούσε σε σχεδόν τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες.
Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, ο Μπολσονάρου κατήγγειλε νοθεία, χωρίς να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία, και αρχικά ανακοίνωσε ότι θα επιδιώξει την ακύρωση των εκλογών.
Σύμφωνα με τον Φλάβιο, η συνάντησή τους στην κατοικία του πατέρα του στην Μπραζίλια, όπου βρισκόταν σε κατ' οίκον περιορισμό, διήρκεσε περίπου μισή ώρα.
Όταν άνοιξε την εξώπορτα, είδε συγκεντρωμένους ομοσπονδιακούς αστυνομικούς. Ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου Αλεσάντρε ντε Μοράες είχε διατάξει να παραδώσει τα διαβατήριά του μέσα σε 24 ώρες, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Σε συνέντευξή του στην Washington Post, τόνισε ότι η εξέλιξη των γεγονότων αποτέλεσε για τον ίδιο ψυχολογικό και σωματικό σοκ, καθώς δεν περίμενε ότι θα χάσει τις εκλογές. Πλέον βρίσκεται σε μια χώρα της οποίας τη γλώσσα γνωρίζει ελάχιστα, χωρίς να έχει αποφασίσει τις επόμενες κινήσεις του ή να γνωρίζει πότε θα μπορέσει να επιστρέψει στη Βραζιλία.
«Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να πάρω οριστικές αποφάσεις» δήλωσε. «Αυτό που προφανώς πρέπει να κάνω τώρα είναι να τακτοποιήσω το μεταναστευτικό μου καθεστώς και να σκεφτώ τι θα κάνω στη συνέχεια».
Ο Μπολσονάρου είχε επικρατήσει του Λούλα στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία. Οι υποψήφιοι που αποκλείστηκαν από τον δεύτερο γύρο βρίσκονταν πολιτικά δεξιότερα του Λούλα και εκτιμάτο ότι οι ψηφοφόροι τους θα στήριζαν τον Μπολσονάρου.
Από το προβάδισμα στον πρώτο γύρο στην εκλογική ήττα
Από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη Βραζιλία, το 1985, κανένας υποψήφιος που είχε προηγηθεί στον πρώτο γύρο δεν είχε ηττηθεί στον δεύτερο.
Ωστόσο, ο Λούλα κατάφερε να αυξήσει την εκλογική του δύναμη κατά περίπου 10 εκατομμύρια ψήφους μεταξύ των δύο αναμετρήσεων, έπειτα από μια ιδιαίτερα έντονη προεκλογική εκστρατεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τελικά επικράτησε με διαφορά περίπου 4,4 εκατομμυρίων ψήφων, που αντιστοιχούσε σε σχεδόν τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες.
Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, ο Μπολσονάρου κατήγγειλε νοθεία, χωρίς να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία, και αρχικά ανακοίνωσε ότι θα επιδιώξει την ακύρωση των εκλογών.
Flávio Bolsonaro: I have no proof that there was fraud in the election. That is precisely why I am not going to challenge it in Brazilian courts, because I have no proof and I never will, because investigating this subject is forbidden. https://t.co/dJnz1S4igC— Clash Report (@clashreport) November 7, 2026
Η συνάντηση με τον πατέρα του και η δικαστική εντολήΤην επόμενη ημέρα της ανακοίνωσης αυτής, ο Φλάβιο Μπολσονάρου επισκέφθηκε τον πατέρα του, πρώην πρόεδρο Ζαΐρ Μπολσονάρου, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 27 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος, μετά τη δική του εκλογική ήττα το 2022.
Σύμφωνα με τον Φλάβιο, η συνάντησή τους στην κατοικία του πατέρα του στην Μπραζίλια, όπου βρισκόταν σε κατ' οίκον περιορισμό, διήρκεσε περίπου μισή ώρα.
Όταν άνοιξε την εξώπορτα, είδε συγκεντρωμένους ομοσπονδιακούς αστυνομικούς. Ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου Αλεσάντρε ντε Μοράες είχε διατάξει να παραδώσει τα διαβατήριά του μέσα σε 24 ώρες, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Ο δικαστής, ο οποίος είχε επιβλέψει και τη δίωξη του Ζαΐρ Μπολσονάρου, του απαγόρευσε επίσης την έξοδο από τη χώρα.
«Ο πατέρας μου με κοίταξε με δάκρυα στα μάτια και μου είπε: “Ξέρεις ήδη πού οδηγείται αυτό”», ανέφερε ο Φλάβιο Μπολσονάρου. «Του απάντησα ότι ήξερα και ότι γνώριζα τι έπρεπε να κάνω».
Στη συνέχεια εγκατέλειψε την πρόθεσή του να προσβάλει το εκλογικό αποτέλεσμα και εξαφανίστηκε από τη δημόσια θέα για περίπου 36 ώρες. Παρά τη δικαστική απαγόρευση, κατάφερε να περάσει τα σύνορα της Βραζιλίας, πιθανότατα μέσω Αργεντινής, και εμφανίστηκε την Τετάρτη της περασμένης εβδομάδας σε αεροδρόμιο του Μαϊάμι.
Ο Φλάβιο Μπολσονάρου έφτασε στις ΗΠΑ μαζί με τη σύζυγό του και τις δύο κόρες τους, ηλικίας 12 και 14 ετών. Η κυβέρνηση Τραμπ επέτρεψε την είσοδό τους στη χώρα για «ανθρωπιστικούς λόγους».
Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει ότι ο Μπολσονάρου μπορεί να παραμείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες «για όσο διάστημα επιθυμεί». Παραμένει, πάντως, άγνωστο εάν οι Δημοκρατικοί, ενισχυμένοι από τις νίκες τους στις πρόσφατες ενδιάμεσες εκλογές, θα αντιταχθούν στην παραμονή του.
Στη συνέντευξή του, ο Μπολσονάρου αρνήθηκε να αποκαλύψει τη διαδρομή που ακολούθησε ή να διευκρινίσει εάν δέχθηκε βοήθεια από Αμερικανούς αξιωματούχους: «Δεν θα μιλήσω ποτέ για τη διαδρομή που ακολούθησα», είπε.
Ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας της Βραζιλίας δήλωσε στην Washington Post, υπό τον όρο της ανωνυμίας, ότι οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να βοήθησε στη διαφυγή του δίκτυο Αμερικανών, Αργεντινών και Ισραηλινών πρακτόρων.
Κατά τον ίδιο, πρώην πράκτορας της Μοσάντ φέρεται να εντοπίστηκε να ακολουθεί το όχημα που μετέφερε τον Μπολσονάρου προς τα σύνορα με την Αργεντινή.
Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο απέρριψε τις σχετικές πληροφορίες, υποστηρίζοντας ότι «η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν συμμετείχε άμεσα σε καμία από τις κινήσεις που πραγματοποιήθηκαν».
Οι Αρχές στη Βραζιλία εξετάζουν επίσης πότε ακριβώς ο Μπολσονάρου πέρασε στην Αργεντινή. Η κυβέρνηση του Χαβιέρ Μιλέι, ο οποίος δεν έχει αναγνωρίσει επισήμως το εκλογικό αποτέλεσμα της Βραζιλίας, δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα σχολιασμού.
Σε βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο αδελφός του Φλάβιο, Εντουάρντο Μπολσονάρου, πρώην βουλευτής που διαμένει στο Τέξας και καταζητείται από τις βραζιλιάνικες Αρχές, χαρακτήρισε τη διαφυγή «την πιο ευαίσθητη επιχείρηση στην ιστορία της Λατινικής Αμερικής, δεύτερη μόνο μετά την απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο» από τις αμερικανικές ειδικές δυνάμεις τον Ιανουάριο.
Ο Εντουάρντο ισχυρίστηκε ότι η ομάδα του αδελφού του διοχέτευσε σκόπιμα παραπλανητικές πληροφορίες σε μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και η Washington Post, προκειμένου να αποκρύψει τις πραγματικές κινήσεις του. «Ενώ διέρρεαν ότι έφτανε ή ότι είχε ήδη φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην πραγματικότητα βρισκόταν ακόμη καθ' οδόν και τότε μόνο έφευγε μέσω Αργεντινής», ανέφερε.
Σύμφωνα με τον Βραζιλιάνο αξιωματούχο ασφαλείας, οι πιθανότητες να συλληφθεί ο Μπολσονάρου όσο παραμένει στις ΗΠΑ είναι πρακτικά ανύπαρκτες.
Η απόφαση του Μπολσονάρου να εγκαταλείψει τη χώρα προκάλεσε αντιδράσεις ακόμη και στο στενό πολιτικό του περιβάλλον.
Σύμβουλός του, που μίλησε ανώνυμα στην Washington Post, τον χαρακτήρισε «αδύναμο» και εκτίμησε ότι η φυγή ήταν «το χειρότερο πράγμα που θα μπορούσε να κάνει» εάν ήθελε να αμφισβητήσει το εκλογικό αποτέλεσμα.
Άλλος συνεργάτης του ανέφερε ότι αρχικά δεν πίστευε την είδηση ότι διέφυγε και χαρακτήρισε την απόφαση ιδιαίτερα παρορμητική. «Ο Φλάβιο βρισκόταν σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση μετά την ήττα. Πίστευε ότι θα κερδίσει και δεν κέρδισε», είπε.
Παρά την εκλογική του ήττα, ο Μπολσονάρου συνεχίζει να υποστηρίζει ότι υπήρξε νοθεία, επικαλούμενος δυσκολίες στον έλεγχο του βραζιλιάνικου εκλογικού συστήματος.
Ωστόσο, οι αρμόδιες εκλογικές Αρχές δεν έχουν εντοπίσει παρατυπίες στα αποτελέσματα.
Ο πρόεδρος του Ανώτατου Εκλογικού Δικαστηρίου, Κάσιο Νούνες Μάρκες, ο οποίος είχε διοριστεί στο Ανώτατο Δικαστήριο από τον Ζαΐρ Μπολσονάρου, έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η εκλογική διαδικασία ήταν δίκαιη.
Ο Φλάβιο Μπολσονάρου αμφισβήτησε την εκτίμησή του. «Σας εγγυώμαι ότι δεν ξέρει για τι πράγμα μιλάει», δήλωσε. «Ούτε εγώ, ούτε εσείς, ούτε κανείς που παρακολουθεί, ούτε ο πρόεδρος του Ανώτατου Εκλογικού Δικαστηρίου μπορεί να πει με 100% βεβαιότητα ότι δεν υπήρξε νοθεία».
Παράλληλα, συνέκρινε την πορεία του πατέρα του με εκείνη του Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας ότι και οι δύο είχαν καταγγείλει νοθεία σε εκλογές που έχασαν και είχαν κατηγορηθεί για υποκίνηση βίαιων ενεργειών, αλλά ο ένας οδηγήθηκε στη φυλακή, ενώ ο άλλος επέστρεψε στην εξουσία. «Οι αμερικανικοί θεσμοί εξακολουθούν να λειτουργούν. Στη Βραζιλία, όμως, δεν λειτουργούν πλέον», είπε.
Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Τραμπ συμμερίζεται την άποψη ότι η Βραζιλία αντιμετωπίζει σοβαρό δημοκρατικό πρόβλημα και έχει χαρακτηρίσει τις τελευταίες εκλογές «ντροπή» και «στημένες». «Ο Τραμπ είναι πεπεισμένος ότι η Βραζιλία δεν είναι πλέον μια πλήρης δημοκρατία», ανέφερε.
«Ο πατέρας μου με κοίταξε με δάκρυα στα μάτια και μου είπε: “Ξέρεις ήδη πού οδηγείται αυτό”», ανέφερε ο Φλάβιο Μπολσονάρου. «Του απάντησα ότι ήξερα και ότι γνώριζα τι έπρεπε να κάνω».
Στη συνέχεια εγκατέλειψε την πρόθεσή του να προσβάλει το εκλογικό αποτέλεσμα και εξαφανίστηκε από τη δημόσια θέα για περίπου 36 ώρες. Παρά τη δικαστική απαγόρευση, κατάφερε να περάσει τα σύνορα της Βραζιλίας, πιθανότατα μέσω Αργεντινής, και εμφανίστηκε την Τετάρτη της περασμένης εβδομάδας σε αεροδρόμιο του Μαϊάμι.
Ο Φλάβιο Μπολσονάρου έφτασε στις ΗΠΑ μαζί με τη σύζυγό του και τις δύο κόρες τους, ηλικίας 12 και 14 ετών. Η κυβέρνηση Τραμπ επέτρεψε την είσοδό τους στη χώρα για «ανθρωπιστικούς λόγους».
Έρευνα για πιθανή βοήθεια από ξένους πράκτορες
Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει ότι ο Μπολσονάρου μπορεί να παραμείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες «για όσο διάστημα επιθυμεί». Παραμένει, πάντως, άγνωστο εάν οι Δημοκρατικοί, ενισχυμένοι από τις νίκες τους στις πρόσφατες ενδιάμεσες εκλογές, θα αντιταχθούν στην παραμονή του.
Στη συνέντευξή του, ο Μπολσονάρου αρνήθηκε να αποκαλύψει τη διαδρομή που ακολούθησε ή να διευκρινίσει εάν δέχθηκε βοήθεια από Αμερικανούς αξιωματούχους: «Δεν θα μιλήσω ποτέ για τη διαδρομή που ακολούθησα», είπε.
Ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας της Βραζιλίας δήλωσε στην Washington Post, υπό τον όρο της ανωνυμίας, ότι οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να βοήθησε στη διαφυγή του δίκτυο Αμερικανών, Αργεντινών και Ισραηλινών πρακτόρων.
Κατά τον ίδιο, πρώην πράκτορας της Μοσάντ φέρεται να εντοπίστηκε να ακολουθεί το όχημα που μετέφερε τον Μπολσονάρου προς τα σύνορα με την Αργεντινή.
Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο απέρριψε τις σχετικές πληροφορίες, υποστηρίζοντας ότι «η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν συμμετείχε άμεσα σε καμία από τις κινήσεις που πραγματοποιήθηκαν».
Οι Αρχές στη Βραζιλία εξετάζουν επίσης πότε ακριβώς ο Μπολσονάρου πέρασε στην Αργεντινή. Η κυβέρνηση του Χαβιέρ Μιλέι, ο οποίος δεν έχει αναγνωρίσει επισήμως το εκλογικό αποτέλεσμα της Βραζιλίας, δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα σχολιασμού.
Σε βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο αδελφός του Φλάβιο, Εντουάρντο Μπολσονάρου, πρώην βουλευτής που διαμένει στο Τέξας και καταζητείται από τις βραζιλιάνικες Αρχές, χαρακτήρισε τη διαφυγή «την πιο ευαίσθητη επιχείρηση στην ιστορία της Λατινικής Αμερικής, δεύτερη μόνο μετά την απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο» από τις αμερικανικές ειδικές δυνάμεις τον Ιανουάριο.
Τι υποστηρίζει ο αδελφός του για τη διαφυγή
Ο Εντουάρντο ισχυρίστηκε ότι η ομάδα του αδελφού του διοχέτευσε σκόπιμα παραπλανητικές πληροφορίες σε μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και η Washington Post, προκειμένου να αποκρύψει τις πραγματικές κινήσεις του. «Ενώ διέρρεαν ότι έφτανε ή ότι είχε ήδη φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην πραγματικότητα βρισκόταν ακόμη καθ' οδόν και τότε μόνο έφευγε μέσω Αργεντινής», ανέφερε.
Σύμφωνα με τον Βραζιλιάνο αξιωματούχο ασφαλείας, οι πιθανότητες να συλληφθεί ο Μπολσονάρου όσο παραμένει στις ΗΠΑ είναι πρακτικά ανύπαρκτες.
Η απόφαση του Μπολσονάρου να εγκαταλείψει τη χώρα προκάλεσε αντιδράσεις ακόμη και στο στενό πολιτικό του περιβάλλον.
Αντιδράσεις ακόμη και από στενούς συνεργάτες του
Σύμβουλός του, που μίλησε ανώνυμα στην Washington Post, τον χαρακτήρισε «αδύναμο» και εκτίμησε ότι η φυγή ήταν «το χειρότερο πράγμα που θα μπορούσε να κάνει» εάν ήθελε να αμφισβητήσει το εκλογικό αποτέλεσμα.
Άλλος συνεργάτης του ανέφερε ότι αρχικά δεν πίστευε την είδηση ότι διέφυγε και χαρακτήρισε την απόφαση ιδιαίτερα παρορμητική. «Ο Φλάβιο βρισκόταν σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση μετά την ήττα. Πίστευε ότι θα κερδίσει και δεν κέρδισε», είπε.
Παρά την εκλογική του ήττα, ο Μπολσονάρου συνεχίζει να υποστηρίζει ότι υπήρξε νοθεία, επικαλούμενος δυσκολίες στον έλεγχο του βραζιλιάνικου εκλογικού συστήματος.
Επιμένει στις καταγγελίες για νοθεία
Ωστόσο, οι αρμόδιες εκλογικές Αρχές δεν έχουν εντοπίσει παρατυπίες στα αποτελέσματα.
Ο πρόεδρος του Ανώτατου Εκλογικού Δικαστηρίου, Κάσιο Νούνες Μάρκες, ο οποίος είχε διοριστεί στο Ανώτατο Δικαστήριο από τον Ζαΐρ Μπολσονάρου, έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η εκλογική διαδικασία ήταν δίκαιη.
Ο Φλάβιο Μπολσονάρου αμφισβήτησε την εκτίμησή του. «Σας εγγυώμαι ότι δεν ξέρει για τι πράγμα μιλάει», δήλωσε. «Ούτε εγώ, ούτε εσείς, ούτε κανείς που παρακολουθεί, ούτε ο πρόεδρος του Ανώτατου Εκλογικού Δικαστηρίου μπορεί να πει με 100% βεβαιότητα ότι δεν υπήρξε νοθεία».
Ο ίδιος υποστήριξε ότι ένας από τους λόγους που επέλεξε να μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν η δυνατότητα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του, χωρίς να φοβάται ότι θα συλληφθεί.
Flávio Bolsonaro: Neither Lula nor I can say with 100% certainty that either of us was elected president of Brazil. https://t.co/qVgjvucVwt— Clash Report (@clashreport) November 7, 2026
Παράλληλα, συνέκρινε την πορεία του πατέρα του με εκείνη του Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας ότι και οι δύο είχαν καταγγείλει νοθεία σε εκλογές που έχασαν και είχαν κατηγορηθεί για υποκίνηση βίαιων ενεργειών, αλλά ο ένας οδηγήθηκε στη φυλακή, ενώ ο άλλος επέστρεψε στην εξουσία. «Οι αμερικανικοί θεσμοί εξακολουθούν να λειτουργούν. Στη Βραζιλία, όμως, δεν λειτουργούν πλέον», είπε.
Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Τραμπ συμμερίζεται την άποψη ότι η Βραζιλία αντιμετωπίζει σοβαρό δημοκρατικό πρόβλημα και έχει χαρακτηρίσει τις τελευταίες εκλογές «ντροπή» και «στημένες». «Ο Τραμπ είναι πεπεισμένος ότι η Βραζιλία δεν είναι πλέον μια πλήρης δημοκρατία», ανέφερε.
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