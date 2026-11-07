Η συνάντηση του Φλάβιο Μπολσονάρου με τον πατέρα του, πριν διαφύγει στις ΗΠΑ: «Δακρυσμένος μου είπε "ξέρεις πού οδηγείται αυτό"»



Έρευνα για πιθανή βοήθεια από ξένους πράκτορες



Τι υποστηρίζει ο αδελφός του για τη διαφυγή



Αντιδράσεις ακόμη και από στενούς συνεργάτες του



Επιμένει στις καταγγελίες για νοθεία

Flávio Bolsonaro: Neither Lula nor I can say with 100% certainty that either of us was elected president of Brazil. https://t.co/qVgjvucVwt — Clash Report (@clashreport) November 7, 2026

Ο δικαστής, ο οποίος είχε επιβλέψει και τη δίωξη του Ζαΐρ Μπολσονάρου, του«Ο πατέρας μου με κοίταξε με δάκρυα στα μάτια και μου είπε: “”», ανέφερε ο Φλάβιο Μπολσονάρου. «Του απάντησα ότι ήξερα και ότι».Στη συνέχεια εγκατέλειψε την πρόθεσή του να προσβάλει το εκλογικό αποτέλεσμα και εξαφανίστηκε από τη δημόσια θέα για περίπου 36 ώρες. Παρά τη δικαστική απαγόρευση, κατάφερε να περάσει τα σύνορα της Βραζιλίας, πιθανότατα μέσω Αργεντινής, και εμφανίστηκε την Τετάρτη της περασμένης εβδομάδας σε αεροδρόμιο του Μαϊάμι.Ο Φλάβιο Μπολσονάρου έφτασε στις ΗΠΑ μαζί με τη σύζυγό του και τις δύο κόρες τους, ηλικίας 12 και 14 ετών. Η κυβέρνηση Τραμπ επέτρεψε την είσοδό τους στη χώρα για «».Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει ότι ο Μπολσονάρου μπορεί να παραμείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες «». Παραμένει, πάντως, άγνωστο εάν οι Δημοκρατικοί, ενισχυμένοι από τις νίκες τους στις πρόσφατες ενδιάμεσες εκλογές, θα αντιταχθούν στην παραμονή του.Στη συνέντευξή του, ο Μπολσονάρουπου ακολούθησε ή να διευκρινίσει εάν δέχθηκε βοήθεια από Αμερικανούς αξιωματούχους: «Δεν θα μιλήσω ποτέ για τη διαδρομή που ακολούθησα», είπε.Ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας της Βραζιλίας δήλωσε στην Washington Post, υπό τον όρο της ανωνυμίας, ότι οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να βοήθησε στη διαφυγή του δίκτυο Αμερικανών, Αργεντινών και Ισραηλινών πρακτόρων.Κατά τον ίδιο, πρώην πράκτοραςφέρεται να εντοπίστηκε να ακολουθεί το όχημα που μετέφερε τον ΜπολσονάρουΟ Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο απέρριψε τις σχετικές πληροφορίες, υποστηρίζοντας ότι «η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν συμμετείχε άμεσα σε καμία από τις κινήσεις που πραγματοποιήθηκαν».Οι Αρχές στη Βραζιλία εξετάζουν επίσης πότε ακριβώς ο Μπολσονάρου πέρασε στην Αργεντινή. Η κυβέρνηση του Χαβιέρ Μιλέι, ο οποίος δεν έχει αναγνωρίσει επισήμως το εκλογικό αποτέλεσμα της Βραζιλίας, δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα σχολιασμού.Σε βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο αδελφός του Φλάβιο, Εντουάρντο Μπολσονάρου, πρώην βουλευτής που διαμένει στο Τέξας και καταζητείται από τις βραζιλιάνικες Αρχές, χαρακτήρισε τη διαφυγή «την πιο ευαίσθητη επιχείρηση στην ιστορία της Λατινικής Αμερικής, δεύτερη μόνο μετά την απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο» από τις αμερικανικές ειδικές δυνάμεις τον Ιανουάριο.Ο Εντουάρντο ισχυρίστηκε ότι η ομάδα του αδελφού του διοχέτευσε σκόπιμασε μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και η Washington Post, προκειμένου να αποκρύψει τις πραγματικές κινήσεις του. «Ενώ διέρρεαν ότι έφτανε ή ότι είχε ήδη φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην πραγματικότητα βρισκόταν ακόμη καθ' οδόν και τότε μόνο έφευγε μέσω Αργεντινής», ανέφερε.Σύμφωνα με τον Βραζιλιάνο αξιωματούχο ασφαλείας, οι πιθανότητες να συλληφθεί ο Μπολσονάρου όσο παραμένει στις ΗΠΑ είναι πρακτικά ανύπαρκτες.Η απόφαση του Μπολσονάρουπροκάλεσεακόμη και στο στενό πολιτικό του περιβάλλον.Σύμβουλός του, που μίλησε ανώνυμα στην Washington Post, τον χαρακτήρισε «» και εκτίμησε ότι η φυγή ήταν «το χειρότερο πράγμα που θα μπορούσε να κάνει» εάν ήθελε να αμφισβητήσει το εκλογικό αποτέλεσμα.Άλλος συνεργάτης του ανέφερε ότι αρχικά δεν πίστευε την είδηση ότι διέφυγε και χαρακτήρισε την απόφαση ιδιαίτερα παρορμητική. «Ο Φλάβιο βρισκόταν σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση μετά την ήττα. Πίστευε ότι θα κερδίσει και δεν κέρδισε», είπε.Παρά την εκλογική του ήττα, ο Μπολσονάρου συνεχίζει να υποστηρίζει ότι υπήρξε νοθεία, επικαλούμενος δυσκολίες στον έλεγχο του βραζιλιάνικου εκλογικού συστήματος.Ωστόσο, οι αρμόδιες εκλογικές Αρχές δεν έχουν εντοπίσει παρατυπίες στα αποτελέσματα.Ο πρόεδρος του Ανώτατου Εκλογικού Δικαστηρίου, Κάσιο Νούνες Μάρκες, ο οποίος είχε διοριστεί στο Ανώτατο Δικαστήριο από τον Ζαΐρ Μπολσονάρου, έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η εκλογική διαδικασίαΟ Φλάβιο Μπολσονάρου αμφισβήτησε την εκτίμησή του. «Σας εγγυώμαι ότι δεν ξέρει για τι πράγμα μιλάει», δήλωσε. «Ούτε εγώ, ούτε εσείς, ούτε κανείς που παρακολουθεί, ούτε ο πρόεδρος του Ανώτατου Εκλογικού Δικαστηρίου μπορεί να πει με 100% βεβαιότητα ότι δεν υπήρξε νοθεία».Ο ίδιος υποστήριξε ότι ένας από τους λόγους που επέλεξε να μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν η δυνατότητατις απόψεις του, χωρίς να φοβάται ότι θα συλληφθεί.Παράλληλα, συνέκρινε την πορεία του πατέρα του με εκείνη του Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας ότι και οι δύο είχαν καταγγείλει νοθεία σε εκλογές που έχασαν και είχαν κατηγορηθεί για υποκίνηση βίαιων ενεργειών, αλλά ο ένας οδηγήθηκε στη φυλακή, ενώ ο άλλος επέστρεψε στην εξουσία. «Οι αμερικανικοί θεσμοί εξακολουθούν να λειτουργούν. Στη Βραζιλία, όμως, δεν λειτουργούν πλέον», είπε.Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Τραμπ συμμερίζεται την άποψη ότι η Βραζιλία αντιμετωπίζει σοβαρόκαι έχει χαρακτηρίσει τις τελευταίες εκλογές«Ο Τραμπ είναι πεπεισμένος ότι η Βραζιλία δεν είναι πλέον μια πλήρης δημοκρατία», ανέφερε.