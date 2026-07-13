Συναγερμός στον Κόλπο του Άντεν: Έξι ταχύπλοα προσέγγισαν δεξαμενόπλοιο – Προειδοποιητικά πυρά από την ομάδα ασφαλείας

Νέο περιστατικό αυξάνει την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, με τις αρχές να καλούν τα εμπορικά πλοία να παραμείνουν σε αυξημένη επιφυλακή