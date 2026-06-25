Σκοτώθηκε δημοσιογράφος του τηλεοπτικού σταθμού «Al Arabiya», είχε τοποθετηθεί βόμβα στο αυτοκίνητο του

Η δολοφονία συντελείται εν μέσω πολιτικών εντάσεων στη χώρα, μεταξύ των δυνάμεων που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία, υπό τη διοίκηση της κυβέρνησης της Υεμένης και των αυτονομιστών που υποστηρίζονται από τα ΗΑΕ