Στους δρόμους του Βελγίου στρατιώτες για την φύλαξη ισραηλινών στόχων
Η ασφάλεια αποτελεί βασικό δικαίωμα, λέμε όχι στον αντισημιτισμό αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός Άμυνας του Βελγίου, Τεό Φράνκεν
Στρατιωτικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν σε μεγάλες πόλεις του Βελγίου για την ενίσχυση της ασφάλειας της εβραϊκής κοινότητας, έπειτα από σειρά αντισημιτικών επιθέσεων στο Βέλγιο και την Ολλανδία, σύμφωνα με τις Αρχές.
Όπως αναφέρουν οι Times Of Israel, στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί στους δρόμους σημαντικών πόλεων του Βελγίου, με στόχο την ενίσχυση των μέτρων ασφαλεία για την εβραϊκή κοινότητα, μετά από περιστατικά που οι αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν ως αντισημιτικές επιθέσεις τόσο στο Βέλγιο όσο και στην Ολλανδία.
Η απόφαση ελήφθη έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε αυτόν τον μήνα σε συναγωγή στη Λιέγη, την οποία οι αρχές χαρακτήρισαν αντισημιτική ενέργεια.
Η ανάπτυξη των στρατιωτικών δυνάμεων πραγματοποιείται σε συνεργασία με την ομοσπονδιακή αστυνομία και περιλαμβάνει τη φύλαξη εβραϊκών χώρων, όπως συναγωγές και σχολεία, σύμφωνα με ανακοίνωση των βελγικών αρχών την περασμένη εβδομάδα.
Η Αμβέρσα «είναι ξανά λίγο πιο ασφαλής… και η εβραϊκή κοινότητα επίσης. Λέμε ΟΧΙ στον αντισημιτισμό!», ανέφερε ο Φράνκεν.
Η ολλανδική αστυνομία έχει συλλάβει πέντε υπόπτους, ηλικίας 17 έως 19 ετών, για την επίθεση στη συναγωγή στο Ρότερνταμ.
Εκπρόσωπος του βελγικού υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι οι στρατιώτες θα αναπτυχθούν σε τρεις διαφορετικές φάσεις: αρχικά στις Βρυξέλλες και την Αμβέρσα και στη συνέχεια στη Λιέγη.
Οργανώσεις προάσπισης δικαιωμάτων έχουν εκφράσει ανησυχίες για πιθανές επιθέσεις κατά εβραϊκών κοινοτήτων σε ολόκληρο τον κόσμο, μετά την έναρξη του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ με το Ιράν. Τη Δευτέρα, τέσσερα ασθενοφόρα που ανήκουν σε οργανισμό της εβραϊκής κοινότητας στο βόρειο Λονδίνο πυρπολήθηκαν.
‘t Stad is weer een beetje veiliger… de Joodse gemeenschap ook. 💪— Theo Francken (@FranckenTheo) March 23, 2026
«Βασικό δικαίωμα η ασφάλεια»«Από σήμερα, επαναφέρουμε στρατιώτες στους δρόμους των Βρυξελλών και της Αμβέρσας, διότι η ασφάλεια αποτελεί βασικό δικαίωμα», ανέφερε ο υπουργός Άμυνας του Βελγίου, Τεό Φράνκεν, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.
Σε συνέχεια εμπρηστικής επίθεσης σε συναγωγήΗ ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας ακολουθεί επίσης εμπρηστική επίθεση σε συναγωγή στο Ρότερνταμ, καθώς και έκρηξη σε εβραϊκό σχολείο στο Άμστερνταμ, στη γειτονική Ολλανδία.
