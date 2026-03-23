Τρεις νεκροί μετά από φωτιά σε ανεμογεννήτρια στη Νότια Κορέα, δείτε βίντεο
Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τη Δευτέρα (23/3) μετά από φωτιά που ξέσπασε σε ανεμογεννήτρια  ενός αιολικού πάρκου στην κομητεία Γιόνγκντεοκ της επαρχίας Βόρειου Κιονγκσάνγκ, στη Νότια Κορέα.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες του koreaherald, τα τρία άτομα πραγματοποιούσαν εργασίες συντήρησης μέσα στην ανεμογεννήτρια, όταν ξαφνικά ξέσπασε η πυρκαγιά.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 11 ελικόπτερα, 148 άτομα και 50 οχήματα.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το σημείο διακόπηκε λόγω του κινδύνου πτώσης συντριμμιών, συμπεριλαμβανομένων θραυσμάτων πτερυγίων της ανεμογεννήτριας.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες της πυρκαγιάς.

Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης: Πώς η κυκλική οικονομία γίνεται πράξη στον Όμιλο ΔΕΗ

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί θεμέλιο της στρατηγικής του Ομίλου ΔΕΗ. Σε ένα ενεργειακό περιβάλλον που μετασχηματίζεται με ταχύτητα, η υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων και η ενσωμάτωση αρχών κυκλικής οικονομίας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για ένα βιώσιμο ενεργειακό σύστημα.

Η ανακύκλωση μπαταριών περνά σε μια νέα εποχή ευαισθητοποίησης - Το πρόγραμμα που απευθύνεται στον επιχειρηματικό κόσμο

Από τα 75.000 σημεία συλλογής μέχρι την ενημέρωση και την εκπαίδευση, η ΑΦΗΣ επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της ανακύκλωσης στην καθημερινότητά μας

