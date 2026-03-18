Οι Αμερικανοί χτύπησαν με διατρητικές βόμβες 2,5 τόνων ιρανικές βάσεις στα Στενά του Ορμούζ: Τι είναι η βόμβα GBU-72 Advanced 5K Penetrator
Επίθεση με διατρητικές κατευθυνόμενες βόμβες 2,5 τόνων σε βάσεις πυραύλων του Ιράν κατά μήκος των Στενών του Ορμούζ, ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε την Τρίτη ο στρατός των ΗΠΑ.

«Πριν από λίγες ώρες, οι αμερικανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν με επιτυχία πολλαπλά πυρομαχικά βαθιάς διείσδυσης βάρους 5.000 λιβρών σε οχυρωμένες ιρανικές βάσεις πυραύλων κατά μήκος της ακτογραμμής του Ιράν κοντά στο Στενό του Ορμούζ», ανέφερε η CENTCOM.

Εξηγώντας τον λόγο της επίθεσης η CENTCOM ανέφερε στην ανάρτησή της ότι «οι ιρανικοί πύραυλοι κρουζ κατά πλοίων σε αυτές τις εγκαταστάσεις αποτελούσαν κίνδυνο για τη διεθνή ναυτιλία»



Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα Ο διοικητής του CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα «συνεχίσουν να εξαντλούν ραγδαία την ικανότητα του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοΐας εντός και γύρω από τον Πορθμό του Ορμούζ».

Τι είναι η βόμβα GBU-72



Αμερικανός αξιωματούχος που επικαλείται το CNN ανέφερε ότι τα πυρομαχικά ήταν το GBU-72 Advanced 5K Penetrator, μια βόμβα που ρίχτηκε από αμερικανικά αεροσκάφη για πρώτη φορά το 2021.

H βόμβα GBU-72 «αναπτύχθηκε για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των οχυρωμένων, βαθιά θαμμένων στόχων», ανέφερε ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας το 2021.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε το 2023 από τη Βάση της Πολεμικής Αεροπορίας Νέλις, οι αεροπόροι περιέγραψαν τις βόμβες αυτές ως «κάτι που δεν μοιάζει με τίποτα από αυτά που έχουμε αυτή τη στιγμή».

Training to build and load the GBU-72


«Πρόκειται για ένα σύστημα καθοδηγούμενο από GPS, αντί για λέιζερ, οπότε είτε βρέχει, είτε έχει ήλιο, είτε χιονίζει — θα χτυπήσει τον στόχο», δήλωνε τότε στέλεχος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.
Thema Insights

Η Mapei Hellas, εταιρεία δομικών και χημικών προϊόντων, μέλος του γνωστού Ιταλικού Ομίλου Mapei, που φέτος κλείνει 25 χρόνια στην Ελλάδα, έχει εισέλθει δυναμικά σε μια νέα φάση βιώσιμης ανάπτυξης, με τη σειρά προϊόντων «Zero Line» να αποτελεί την αιχμή του δόρατος και να την οδηγεί σε ένα ακόμη καλύτερο μέλλον.

