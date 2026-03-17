Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.
Η Κίνα στέλνει ανθρωπιστική βοήθεια σε Ιράν, Ιορδανία, Λίβανο και Ιράκ
Την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε χώρες της Δυτικής Ασίας, που έχουν πληγεί από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε σήμερα (17/3) η Κίνα.
«Η Κίνα αποφάσισε να προσφέρει επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια στο Ιράν, την Ιορδανία, τον Λίβανο και το Ιράκ, με την ελπίδα να ανακουφίσει την ανθρωπιστική δυστυχία που αντιμετωπίζει ο τοπικός πληθυσμός», δήλωσε ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Λιν Τζιάν.
«Η συνεχιζόμενη σύγκρουση έχει προκαλέσει οδυνηρές ανθρωπιστικές καταστροφές στους λαούς του Ιράν και άλλων χωρών της περιοχής. Η Κίνα συμπάσχει βαθιά με τους λαούς των σχετικών χωρών και τα συναισθήματά μας είναι μαζί τους», σημείωσε ο Λιν.
Ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών τόνισε πως «η Κίνα θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προώθηση της ειρήνης και της κατάπαυσης του πυρός, τη διευκόλυνση της ταχείας αποκατάστασης της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή, καθώς και την αποτροπή της εξάπλωσης της ανθρωπιστικής κρίσης».
#China has decided to offer emergency humanitarian assistance to #Iran, #Jordan, #Lebanon and #Iraq in the hope of easing the humanitarian plight faced by local people, Chinese foreign ministry spokesperson Lin Jian said on Tuesday.— China News 中国新闻网 (@Echinanews) March 17, 2026
"The ongoing conflict has inflicted… pic.twitter.com/k6X9rjfnqT
