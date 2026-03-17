Η Κίνα στέλνει ανθρωπιστική βοήθεια σε Ιράν, Ιορδανία, Λίβανο και Ιράκ
«Η συνεχιζόμενη σύγκρουση έχει προκαλέσει οδυνηρές ανθρωπιστικές καταστροφές στους λαούς του Ιράν και άλλων χωρών της περιοχής», τόνισε ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Λιν Τζιάν

Την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε χώρες της Δυτικής Ασίας, που έχουν πληγεί από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε σήμερα (17/3) η Κίνα.

«Η Κίνα αποφάσισε να προσφέρει επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια στο Ιράν, την Ιορδανία, τον Λίβανο και το Ιράκ, με την ελπίδα να ανακουφίσει την ανθρωπιστική δυστυχία που αντιμετωπίζει ο τοπικός πληθυσμός», δήλωσε ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Λιν Τζιάν.

«Η συνεχιζόμενη σύγκρουση έχει προκαλέσει οδυνηρές ανθρωπιστικές καταστροφές στους λαούς του Ιράν και άλλων χωρών της περιοχής. Η Κίνα συμπάσχει βαθιά με τους λαούς των σχετικών χωρών και τα συναισθήματά μας είναι μαζί τους», σημείωσε ο Λιν.

Ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών τόνισε πως «η Κίνα θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προώθηση της ειρήνης και της κατάπαυσης του πυρός, τη διευκόλυνση της ταχείας αποκατάστασης της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή, καθώς και την αποτροπή της εξάπλωσης της ανθρωπιστικής κρίσης».
