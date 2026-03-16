Το BBC ζητά να απορριφθεί η αγωγή του Τραμπ γιατί η επανεκλογή του αποδεικνύει ότι δεν τον δυσφήμισε
Ο Αμερικανός πρόεδρος ζητά αποζημίωση ύψους 10 δισ. δολαρίων επειδή η βρετανική δημόσια τηλεόραση μοντάρισε ομιλία του σε ντοκιμαντέρ του 2024

Την απόρριψη της αγωγής του Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε το BBC από αμερικανικό δικαστήριο καθώς επισημαίνει ότι η επανεκλογή του Ρεπουμπλικάνου στην προεδρία αποδεικνύει ότι η υποτιθέμενη δυσφήμισή του δεν έβλαψε τη φήμη του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά αποζημίωση ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων επειδή η βρετανική δημόσια τηλεόραση μοντάρισε μια ομιλία του σε ντοκιμαντέρ του 2024.

Όπως υποστηρίζει, το BBC τον δυσφήμισε επειδή με το μοντάζ που έκανε στην ομιλία του της 6ης Ιανουαρίου 2021 τον εμφάνιζε να καθοδηγεί τους υποστηρικτές του να επιτεθούν στο Κογκρέσο. Το ντοκιμαντέρ προβλήθηκε το 2024, λίγο πριν από τις προεδρικές εκλογές, τις οποίες κέρδισε ο Τραμπ.

Η αγωγή, που κατατέθηκε στη Φλόριντα, αναφέρει επίσης ότι το BBC παραβίασε νόμο της Πολιτείας που απαγορεύει τις αθέμιτες και παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές. Η βρετανική τηλεόραση ζήτησε συγγνώμη από τον Τραμπ για το μοντάζ της ομιλίας αλλά επιμένει ότι η αγωγή πρέπει να απορριφθεί, δεδομένου ότι το ντοκιμαντέρ δεν προβλήθηκε ποτέ στη Φλόριντα –και επομένως τα δικαστήριά της δεν έχουν δικαιοδοσία επί του θέματος– ούτε και σε καμία άλλη Πολιτεία των ΗΠΑ. Δεν είναι διαθέσιμο επίσης σε καμία αμερικανική πλατφόρμα, ούτε στο Διαδίκτυο.

Εξάλλου, σύμφωνα με το επιχείρημα του BBC, ο Τραμπ δεν μπορεί να αποδείξει ότι, σε ένα ντοκιμαντέρ διάρκειας μίας ώρας, αυτό το απόσπασμα των 12 δευτερολέπτων, που ο Τραμπ θεωρεί δυσφημιστικό, είχε σκοπό να δημιουργήσει ψευδείς εντυπώσεις. «Μάλιστα, τίποτα δεν αντικατοπτρίζει καλύτερα το πώς αντιλήφθηκαν οι υποστηρικτές του προέδρου Τραμπ τα σχόλιά του, από τις δικές τους δηλώσεις: περισσότεροι από 100 εναγόμενοι, που κατηγορήθηκαν για αδικήματα σχετικά με την 6η Ιανουαρίου [ενν. του 2021] είπαν στα δικαστήρια ότι ερμήνευσαν τα λεγόμενα του προέδρου Τραμπ ως προτροπή για δράση», αναφέρεται στο έγγραφο.

Εάν δεν γίνει δεκτό το αίτημα του BBC για απόρριψη της αγωγής, η δίκη θα διεξαχθεί τον Φεβρουάριο του 2027.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε στο πρόσφατο παρελθόν με αγωγές πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και ορισμένα από αυτά συμφώνησαν να τον αποζημιώσουν με σημαντικά ποσά για να μπει τέλος στις δικαστικές περιπέτειές τους.
