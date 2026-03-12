Βίντεο: Οι Ισραηλινοί εξόντωσαν διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης που αποτελούσε σύνδεσμο μεταξύ Ιράν και Χεζμπολάχ
Φρουροί της Επανάστασης Χεζμπολάχ Ισραηλινός στρατός

Βίντεο: Οι Ισραηλινοί εξόντωσαν διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης που αποτελούσε σύνδεσμο μεταξύ Ιράν και Χεζμπολάχ

Πρόκειται για τον Αμπού Δρ. Μοχαμαντί - Δείτε το βίντεο που δημοσιοποίησε ο ισραηλινός στρατός

Βίντεο: Οι Ισραηλινοί εξόντωσαν διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης που αποτελούσε σύνδεσμο μεταξύ Ιράν και Χεζμπολάχ
Ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε πως εξουδετέρωσε έναν διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης που λειτουργούσε στη μονάδα πυραύλων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, πρόκειται για τον Αμπού Δρ. Μοχαμαντί, κεντρικό παράγοντα στον στρατιωτικό συντονισμό μεταξύ της Χεζμπολάχ και του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος, ενώ παράλληλα λειτουργούσε ως σύνδεσμος και μεσάζων μεταξύ της Χεζμπολάχ και ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων.

Επιπλέον, ο Μοχαμάντι ήταν κεντρικός παράγοντας στην οικοδόμηση της στρατιωτικής ισχύος της Χεζμπολάχ στον τομέα των πυραύλων και εργάστηκε για την αποκατάστασή της μετά την Επιχείρηση Northern Arrows, επισημαίνουν οι IDF.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

