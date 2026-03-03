«Θα απαντήσουμε στις επιθέσεις του Ιράν» απειλεί το Κατάρ
Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ-Ανσάρι τόνισε πως η χώρα του είναι έτοιμη να ανταποκριθεί με σθένος σε κάθε απειλή
Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ-Ανσάρι, ξεκαθάρισε, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε πως η χώρα του δεν ενημερώθηκε από το Ιράν για τις επικείμενες πυραυλικές επιθέσεις, προσθέτοντας πως παρά τις προκλήσεις, το Κατάρ παραμένει έτοιμο να ανταποκριθεί με σθένος σε κάθε απειλή και ότι οι πρόσφατες επιθέσεις δεν θα μείνουν αναπάντητες.
«Η χώρα μας δεν ειδοποιήθηκε από το Ιράν για τις επικείμενες πυραυλικές επιθέσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος, επισημαίνοντας την έλλειψη επικοινωνίας από την πλευρά της Τεχεράνης.
Επιπλέον, ανέφερε ότι τα ιρανικά μαχητικά αεροσκάφη που καταρρίφθηκαν χθες παραβίασαν τον εναέριο χώρο του Κατάρ παρά τις προειδοποιήσεις που τους είχαν δοθεί. «Τα ιρανικά αεροσκάφη κατευθύνονταν προς την Ντόχα πριν στοχοποιηθούν», πρόσθεσε ο αλ-Ανσάρι, ενώ σημείωσε πως η χώρα του συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό των μελών του πληρώματος των αεροσκαφών.
Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ είπε, ακόμα, ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες για μέλη της Μοσάντ που δραστηριοποιούνται κρυφά στη χώρα.
Υπενθυμίζεται ότι οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν το Σάββατο (28/2) σε ιρανικές επιθέσεις εναντίον του Κατάρ, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με 44 πυραύλους και οκτώ drones, όπως δήλωσε στο AFP ένας διπλωμάτης υπό τον όρο της διατήρησης της ανωνυμίας του.
Ένα σύστημα ραντάρ μεγάλου βεληνεκούς υπέστη ζημιές στην αεροπορική βάση αλ Ουντέιντ, τη μεγαλύτερη στρατιωτική εγκατάσταση των ΗΠΑ στην περιοχή, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Το Κατάρ θεωρεί την ιρανική επιχείρηση «κατάφωρη παραβίαση της εθνικής του κυριαρχίας» και «διατηρεί το πλήρες δικαίωμα να απαντήσει σε αυτή την επίθεση», ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.
Ο εμίρης του Κατάρ σεΐχης, Ταμίμ μπιν Χάμαντ αλ Θάνι, ζήτησε να περιοριστεί «η επικίνδυνη κλιμάκωση» στη Μέση Ανατολή στη διάρκεια τηλεφωνικής του επικοινωνίας με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.
Doha qatar🔴🔴 pic.twitter.com/W9am174sNN— Ramzan Ghafoor (@ramzanmalik49) March 1, 2026
