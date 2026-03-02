Εισαγωγές καυσίμων από τις ΗΠΑ άρχισαν ιδιωτικές εταιρίες στην Κούβα

Ιδιωτικές εταιρείες στην Κούβα άρχισαν να εισάγουν καύσιμα, την ώρα που το νησί, υπό την πίεση των ΗΠΑ, αντιμετωπίζει οξεία ενεργειακή κρίση.Την πληροφορία επιβεβαίωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πολλές πηγές του ενεργειακού τομέα.Η Ουάσιγκτον, που, διευκρίνισε την περασμένη εβδομάδα ότι θα επιτρέψει την πώληση καυσίμων σε ιδιωτικές εταιρείες του νησιού, υπό τον όρο ότι από τις συναλλαγές δεν θα επωφεληθεί το καθεστώς.Ο ιδιοκτήτης μιας ιδιωτικής εταιρείας είπε ανωνύμως στο AFP, ότι προχώρησε στην. Ο επιχειρηματίας, που ειδικεύεται στη χονδρική πώληση τροφίμων, εξήγησε ότι τα καύσιμα έφτασαν την περασμένη εβδομάδα στο λιμάνι Μαριέλ, που βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα δυτικά της Αβάνας και ότι ήδη τα μετέφερε στην πρωτεύουσα.Πάντως δεν έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής, για διάφορους λόγους, όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις της Κούβας, που ανέρχονται σε περίπου 10.000.Η ενεργειακή κρίση της Κούβας, αφού διακόπηκαν οι παραδόσεις πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, μετά τη σύλληψη, από τις ΗΠΑ, του προέδρου της χώρας Νικολάς Μαδούρο. Στη συνέχεια η Ουάσινγκτον χαλάρωσε ελαφρώς τη στάση της όσον αφορά τις εξαγωγές πετρελαίου στην Κούβα, όμως την περασμένη εβδομάδα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επέμεινε ότι η Κούβα «θα πρέπει να αλλάξει ριζικά».«Αν διαπιστώσουμε ότι ο ιδιωτικός τομέας παίζει τη γάτα με το ποντίκι και παραδίδει αυτά τα εμπορεύματα στο καθεστώς ή σε εταιρίες (που ελέγχονται από τον στρατό), αν διαπιστώσουμε ότι τα μεταφέρει με τρόπο που παραβιάζει το πνεύμα αυτών των εξαγωγών, θα ακυρώσουμε τις άδειες», προειδοποίησε.