Πόλεμος στο Ιράν: Παρά το όχι Τράμπ, AI οι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ

Πρόκειται για μια από τις πιο σοβαρές στρατιωτικές συγκρούσεις στην περιοχή τα τελευταία χρόνια, με ευρείες συνέπειες για την περιφερειακή σταθερότητα και την παγκόσμια γεωπολιτική. Οι αμερικανοϊσραηλινές επιχειρήσεις είχαν στόχο δεκάδες στρατιωτικά σημεία και στρατιωτικές εγκαταστάσεις του ιρανικού καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένων πυραυλικών βάσεων, κέντρων διοίκησης και ελέγχου, καθώς και στρατιωτικών στόχων στις δυτικές περιοχές του Ιράν. Η επίθεση χαρακτηρίστηκε από τον ισραηλινό στρατό ως αποτέλεσμα ορθολογικού σχεδιασμού μετά από μήνες στενού συντονισμού με τις αμερικανικές δυνάμεις.

Η χρήση τεχνητής νοημοσύνης Claude στην επιχείρηση

Σε μια ακόμα διάσταση αυτής της σύγκρουσης, αποκαλύφθηκε ότι το Πεντάγωνο χρησιμοποίησε το AI μοντέλο Claude της εταιρείας Anthropic για υποστήριξη στη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε μόλις απαγορεύσει τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης Claude από ομοσπονδιακά όργανα, χαρακτηρίζοντας την εταιρεία “κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια”.

Η εταιρεία Anthropic από την πλευρά της είχε δημοσίως διαφωνήσει με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε θανατηφόρες στρατιωτικές εφαρμογές και πλήρη πρόσβαση από το Πεντάγωνο, προβάλλοντας ηθικούς και τεχνολογικούς περιορισμούς στους όρους χρήσης της Claude.