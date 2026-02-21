Δέκα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο, στο στόχαστρο θέσεις της Χεζμπολάχ και κέντρο της Χαμάς
Λίβανος Ισραήλ Χεζμπολάχ

Περίπου 50 τραυματίες στον ανατολικό Λίβανο – Χωρίς άμεση αντίδραση η Χεζμπολάχ, καταδικάζει η Χαμάς – Κίνδυνος για την εύθραυστη εκεχειρία

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 50 τραυματίστηκαν από τα χθεσινά ισραηλινά πλήγματα στην κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου, σύμφωνα με πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας που μίλησαν στο Reuters, έπειτα από ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού ότι έθεσε στο στόχαστρο θέσεις της Χεζμπολάχ στην περιοχή Μπααλμπέκ.

Τα πλήγματα συγκαταλέγονται στα φονικότερα που έχουν αναφερθεί τις τελευταίες εβδομάδες στον ανατολικό Λίβανο και εντείνουν την ανησυχία για την τύχη της εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, εν μέσω αλληλοκατηγοριών για παραβιάσεις.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν κέντρα διοίκησης της Χεζμπολάχ στην περιοχή Μπααλμπέκ, που βρίσκεται στην κοιλάδα Μπεκάα του ανατολικού Λιβάνου.



Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνεται και υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χεζμπολάχ. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημος σχολιασμός από την οργάνωση.

Πλήγμα και σε καταυλισμό προσφύγων κοντά στη Σιδώνα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι έπληξε κέντρο διοίκησης της Χαμάς στον καταυλισμό παλαιστινίων προσφύγων Αΐν αλ Χίλουε, κοντά στη Σιδώνα του νότιου Λιβάνου, όπου δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν.



Η Χαμάς καταδίκασε την επίθεση, απορρίπτοντας τους ισραηλινούς ισχυρισμούς για τον στόχο της επιχείρησης και υποστηρίζοντας ότι η εγκατάσταση που επλήγη ανήκε στη δύναμη ασφαλείας του καταυλισμού.

Η νέα κλιμάκωση εντείνει τις ανησυχίες για περαιτέρω αποσταθεροποίηση στην περιοχή, σε μια περίοδο κατά την οποία η εκεχειρία παραμένει εύθραυστη και οι εντάσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών συνεχίζονται.

