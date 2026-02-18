Φωτιά κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Φωτιά Τεχεράνη

Φωτιά κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη

Νωρίτερα ντόπιοι ανέφεραν εκρήξεις στην ιρανική πρωτεύουσα

Φωτιά κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη
2 ΣΧΟΛΙΑ
Πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Παράντ του Ιράν, κοντά στην πρωτεύουσα Τεχεράνη, μετέδωσαν την Τετάρτη κρατικά μέσα ενημέρωσης, δημοσιεύοντας βίντεο με καπνό να υψώνεται πάνω από την περιοχή, η οποία βρίσκεται κοντά σε αρκετές στρατιωτικές και στρατηγικές εγκαταστάσεις της επαρχίας Τεχεράνης.

«Ο μαύρος καπνός που παρατηρείται κοντά στην πόλη Παράντ είναι αποτέλεσμα πυρκαγιάς στα καλάμια γύρω από την όχθη του ποταμού Παράντ… Πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο και η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη», ανέφεραν κρατικά μέσα, επικαλούμενα την πυροσβεστική υπηρεσία της Παράντ.


Νωρίτερα ντόπιοι ανέφεραν εκρήξεις στην ιρανική πρωτεύουσα Τεχεράνη και στη νότια πόλη Σιράζ την Τετάρτη, με βίντεο που μοιράστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να δείχνουν στήλες καπνού να υψώνονται από το σημείο της αναφερόμενης έκρηξης.

2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η Mapei Hellas σε δυναμική αναπτυξιακή τροχιά και ρεκόρ κερδοφορίας!

Η Mapei Hellas σε δυναμική αναπτυξιακή τροχιά και ρεκόρ κερδοφορίας!

Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης