Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.
Φωτιά κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη
Φωτιά κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη
Νωρίτερα ντόπιοι ανέφεραν εκρήξεις στην ιρανική πρωτεύουσα
Πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Παράντ του Ιράν, κοντά στην πρωτεύουσα Τεχεράνη, μετέδωσαν την Τετάρτη κρατικά μέσα ενημέρωσης, δημοσιεύοντας βίντεο με καπνό να υψώνεται πάνω από την περιοχή, η οποία βρίσκεται κοντά σε αρκετές στρατιωτικές και στρατηγικές εγκαταστάσεις της επαρχίας Τεχεράνης.
«Ο μαύρος καπνός που παρατηρείται κοντά στην πόλη Παράντ είναι αποτέλεσμα πυρκαγιάς στα καλάμια γύρω από την όχθη του ποταμού Παράντ… Πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο και η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη», ανέφεραν κρατικά μέσα, επικαλούμενα την πυροσβεστική υπηρεσία της Παράντ.
Νωρίτερα ντόπιοι ανέφεραν εκρήξεις στην ιρανική πρωτεύουσα Τεχεράνη και στη νότια πόλη Σιράζ την Τετάρτη, με βίντεο που μοιράστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να δείχνουν στήλες καπνού να υψώνονται από το σημείο της αναφερόμενης έκρηξης.
«Ο μαύρος καπνός που παρατηρείται κοντά στην πόλη Παράντ είναι αποτέλεσμα πυρκαγιάς στα καλάμια γύρω από την όχθη του ποταμού Παράντ… Πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο και η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη», ανέφεραν κρατικά μέσα, επικαλούμενα την πυροσβεστική υπηρεσία της Παράντ.
🇮🇷 - DEVELOPING: A Mysterious explosion and fire breaks out in Parand, Tehran Province near Tehran. Smoke seen rising near a military strategic site including possible IRGC facilities. pic.twitter.com/33YVKCXI8J— Belaaz News (@TheBelaaz) February 18, 2026
Νωρίτερα ντόπιοι ανέφεραν εκρήξεις στην ιρανική πρωτεύουσα Τεχεράνη και στη νότια πόλη Σιράζ την Τετάρτη, με βίντεο που μοιράστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να δείχνουν στήλες καπνού να υψώνονται από το σημείο της αναφερόμενης έκρηξης.
⚡️A fire broke out in Iran’s Parand near the capital city Tehran, state media report, publishing videos of smoke rising over the area which is close to several military and strategic sites in the country’s Tehran province. - Al Arabiya pic.twitter.com/HgVW6NMbcc— The World Times (@worldtimes4u) February 18, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα