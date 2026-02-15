Ρεσάλτο των Αμερικανών σε τάνκερ στον Ινδικό Ωκεανό, που φέρεται να συνδέεται με Ιράν και Ρωσία, δείτε βίντεο
Τα διεθνή ύδατα δεν είναι καταφύγιο, ανέφερε το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου για το πλοίο που επιχείρησε να «σπάσει» τις κυρώσεις Τραμπ 

Επιχείρηση κατάληψης του τάνκερ Veronica III, το οποίο έπλεε με σημαία Παναμά, φέρεται να έχει συνδέσεις με Ιράν και Ρωσία και επιχείρησε να παραβιάσει τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ, πραγματοποιήσαν δυνάμεις του υπουργείου Πολέμου τα ξημερώματα της Κυριακής. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χωρίς επεισόδια, σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου στο X.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθεώρηση και κατάληψη του Veronica III στην περιοχή ευθύνης του INDOPACOM (η μονάδα του αμερικανικού στρατού που είναι υπεύθυνη για τον Ινδο-Ειρηνικό) χωρίς οποιοδήποτε περιστατικό», ανέφερε το αμερικανικό υπουργείο. Στην ανακοίνωσή του προσέθεσε ότι παρακολούθησε το πλοίο από την Καραϊβική έως τον Ινδικό Ωκεανό και τελικά το ανέκοψε.

Δείτε το βίντεο από την επιχείρηση




Όπως αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση: «Κανένα άλλο έθνος δεν έχει την εμβέλεια, την αντοχή ή τη βούληση να το κάνει αυτό. Τα διεθνή ύδατα δεν είναι καταφύγιο. Από ξηρά, αέρα ή θάλασσα, θα σας βρούμε και θα αποδώσουμε στη δικαιοσύνη. Το Υπουργείο Πολέμου θα αρνηθεί στους παράνομους παράγοντες και τους αντιπροσώπους τους την ελευθερία κίνησης στον θαλάσσιο χώρο».

Δείτε φωτογραφίες από την επιχείρηση

