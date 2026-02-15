ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Η Κίνα θέλει η σχέση της με τη Γερμανία να περάσει σε «νέο επίπεδο»
Η Κίνα θέλει η σχέση της με τη Γερμανία να περάσει σε «νέο επίπεδο»

Οι δυο χώρες είχαν για δεκαετίες εκτενείς εμπορικές σχέσεις, που έχουν τεθεί υπό αμφισβήτηση λόγω κατηγοριών για αθέμιτο ανταγωνισμό και προστατευτισμό

Η Κίνα θέλει η σχέση της με τη Γερμανία να περάσει σε «νέο επίπεδο»
Το Πεκίνο ελπίζει ότι η σχέση του με το Βερολίνο θα ενισχυθεί περνώντας σε «νέο επίπεδο», είπε ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας Ουάνγκ Γι στον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς κατά τη διάρκεια συνάντησής τους το Σάββατο στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια.

«Η Κίνα έχει τη βούληση να συνεργαστεί με τη Γερμανία για να προετοιμαστεί νέο βήμα στις ανταλλαγές υψηλού επιπέδου, να ενισχυθεί η πραγματιστική συνεργασία σε διάφορους τομείς και να περάσει η συνολική στρατηγική εταιρική σχέση Κίνας-Γερμανίας σε νέο επίπεδο», τόνισε ο Ουάνγκ στον Γερμανό καγκελάριο.

Ο Ουάνγκ Γι συναντήθηκε την Παρασκευή με τον ομόλογό του Γιόχαν Βάντεφουλ και χαρακτήρισε την οικονομική και εμπορική συνεργασία «ακρογωνιαίο λίθο των σχέσεων» σε διμερές επίπεδο.

Οι δυο χώρες είχαν για δεκαετίες εκτενείς εμπορικές σχέσεις, που όμως το τρέχον διάστημα έχουν τεθεί υπό αμφισβήτηση λόγω κατηγοριών για αθέμιτο ανταγωνισμό και προστατευτισμό.

Κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Βάντεφουλ, στην οποία συμμετείχε επίσης ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό, ο Ουάνγκ Γι επιδίωξε να προβάλει την Κίνα ως αξιόπιστο εταίρο της ΕΕ, την ώρα που αυτή η τελευταία προσπαθεί να μειώσει την εξάρτησή της από τον ασιατικό γίγαντα, αλλά κι από τις ολοένα πιο απρόβλεπτες ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ.

Χθες έτεινε ξανά το χέρι στο Βερολίνο, διαβεβαιώνοντας πως υποστηρίζει τη Γερμανία ως «κινητήρια δύναμη» της συνεργασίας Κίνας-ΕΕ. «Η Κίνα ελπίζει επίσης ότι η Γερμανία θα γίνει (...) σταθεροποιητική άγκυρα για τις στρατηγικές σχέσεις», είπε ο επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας στον καγκελάριο Μερτς.

Κατά δημοσιεύματα του Τύπου, ο συντηρητικός καγκελάριος προετοιμάζεται να επισκεφθεί την Κίνα εντός του μήνα, με το εμπόριο στο επίκεντρο του ταξιδιού.
Ο γερμανός ΥΠΕΞ Βάντεφουλ πήγε στο Πεκίνο τον Δεκέμβριο. Παρότρυνε ιδίως κινέζους αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του Ουάνγκ Γι, να χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους στη Ρωσία συμβάλλοντας στην προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.
