Τι είναι ο Νόμος Βιομηχανικής Επιτάχυνσης της ΕΕ: Το νέο εμπορικό δόγμα των Βρυξελλών που ανησυχεί την Κίνα, τι αλλάζει

Γυρίζει σελίδα η ΕΕ με την εφαρμογή του νέου νόμου - Ανησυχίες από κινεζικές επιχειρήσεις - Η επερχόμενη Σύνοδος Κορυφής στις 19-20 Μαρτίου θα κρίνει τις επόμενες κινήσεις

Νόμου Βιομηχανικής Επιτάχυνσης (IAA) προσχέδιο του οποίου δημοσίευσε αργά εχθές το βράδυ το Politico.



Η πρόταση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς αποτυπώνει τη στρατηγική αλλαγής της προσέγγισης της ΕΕ προς τις ξένες επενδύσεις, ειδικότερα από την



Ο ορισμός του «Κατασκευασμένο στην ΕΕ» Μέσα από το σχέδιο του IAA, η ΕΕ επί της ουσίας ανακοινώνει πως προγραμματίζει να επαναστατήσει στον κόσμο του εμπορίου, εισάγοντας τον ορισμό των «έμπιστων εταίρων». Αυτό σημαίνει ότι η βοήθεια που προσφέρεται σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιαπωνία τονίζει ταυτόχρονα την στρατηγική επιδίωξη της ΕΕ να επιβάλει φραγμούς στις ξένες επενδύσεις που προέρχονται από την Κίνα.



Ο περιορισμός των ξένων άμεσων επενδύσεων θα αφορά χώρες που κατέχουν πάνω από το 40% της παγκόσμιας παραγωγής σε ζωτικής σημασίας τομείς όπως οι μπαταρίες, τα ηλεκτρικά οχήματα και οι τεχνολογίες σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.



Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι οι ευρωπαϊκοί ηγέτες συγκεντρώθηκαν σε μια συνεδρίαση στον πύργο Alden Biesen στο Βέλγιο, προκειμένου να προγραμματίσουν στρατηγικές για την αντιμετώπιση της οικονομικής και βιομηχανικής πτώσης της ΕΕ, ενόψει της κυριαρχίας της Κίνας στις εξαγωγές και της τεχνολογικής υπεροχής των ΗΠΑ. Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,



Μπλοκ Ιταλίας – Γερμανίας και διπλωματικό παρασκήνιο Καθώς οι ευρωπαϊκοί ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις, η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνιτόνισε ότι οι θέσεις της εναρμονίζονται με αυτές του Γερμανού Καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Αυτή η δημόσια υποστήριξη δείχνει μια προσπάθεια για αρμονία και συνεργασία, χωρίς όμως να απέχει από τις διαφορές που περιπλέκουν την ευρωπαϊκή πολιτική.



Η ανησυχία ότι ο ΙΑΑ μπορεί να απομονώσει τη Γαλλία παραμένει στο πίσω μέρος των συζητήσεων, με την Υπουργό Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ρέιτσελ Ριβς, να υπογραμμίζει την ανάγκη για συμμετοχή της χώρας της στον νέο προγραμματισμό του «Κατασκευασμένο στην ΕΕ». Οι ηγέτες της ΕΕ φαίνεται ότι έχουν ήδη καταλήξει σε μια αμφίδρομη συναίνεση γύρω από την έννοια της ευρωπαϊκής προτίμησης, εξετάζοντας πώς αυτή μπορεί να εξελιχθεί για να υποστηρίξει την ενιαία αγορά και να αποκαταστήσει την ανταγωνιστικότητα.



Αυτό που φαίνεται να μην αλλάζει είναι οι σκιώδεις συσχετισμοί που έχουν φέρει την Ένωση πολλάκις στο πρόσφατο παρελθόν σε τέλμα και έχουν δώσει την ευκαιρία σε Ουάσιγκτον, Πεκίνο και πριν το 2022 και στην Μόσχα να επωφεληθούν…



Κλείσιμο Ανησυχίες από κινεζικές επιχειρήσεις Η πρόσφατη διαρροή πληροφοριών σχετικά με τον ΙΑΑ έχει προκαλέσει ανησυχίες στους κύκλους των κινεζικών επιχειρήσεων. Το Κινεζικό Επιμελητήριο Εμπορίου στην ΕΕ έχει προειδοποιήσει ότι οι νέες προτάσεις ενδέχεται να κλονίσουν την εμπιστοσύνη των Κινέζων επενδυτών και να αναδείξουν πολλές πρακτικές προκλήσεις. Οι απαιτήσεις για υποχρεωτική συνεργασία με τοπικές επιχειρήσεις, που κάποιες φορές δεν είναι οικονομικά ή τεχνολογικά βιώσιμες, διαιωνίζουν τα προγνωστικά προγραμματισμού. Η αξιοποίηση της δημόσιας προμήθειας είναι ένα σημαντικό στοιχείο του νομοσχεδίου.



Η Φον ντερ Λάιεν έχει ταχθεί υπέρ της ανάγκης οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να προτιμούν υψηλής ποιότητας, εγχώρια προϊόντα αντί των επιδοτούμενων ξένων εναλλακτικών. Αυτό το μήνυμα αναδεικνύει την αποφασιστικότητα της ΕΕ να επενδύσει στην εσωτερική ανάπτυξη, ελαχιστοποιώντας τη συνειδητή έκθεση σε ξένες δυνάμεις.



Προοπτικές και μέλλον Η πρακτική εφαρμογή του ΙΑΑ θα απαιτήσει προσεκτική παρακολούθηση και συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Η επερχόμενη σύνοδος κορυφής στις 19-20 Μαρτίου θα κρίνει τις επόμενες κινήσεις και τις στρατηγικές διπλωματικές προσεγγίσεις της ΕΕ. Καθώς οι ηγέτες υπογραμμίζουν την ανάγκη ενότητας, η πραγματικότητα παραμένει ότι η συμφωνία σε κοινές γραμμές δράσης αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις.



Η αναδιάρθρωση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής στρατηγικής ενδέχεται να κρίνει όχι μόνο την μελλοντική οικονομία της ΕΕ, αλλά και τη θέση της στον παγκόσμιο στίβο. Στην ουσία, η Ευρώπη επιδιώκει έναν πολυδιάστατο σχεδιασμό για να διαφυλάξει τα συμφέροντά της, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί τις συνεργασίες με τις χώρες που μοιράζονται τις ίδιες αξίες.



Ο Νόμος Βιομηχανικής Επιτάχυνσης έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή και ενδέχεται να είναι η αρχή μιας νέας εποχής για την ΕΕ, καθώς η προσπάθεια να προχωρήσουν σε μια ενιαία στρατηγική για τις διεθνείς σχέσεις, αντικατοπτρίζει την επιθυμία τους να παραμείνουν ανταγωνιστικοί και ασφαλείς σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία. Το μεγάλο ρίσκο παραμένει πάντως σταθερό και αμετάβλητο και είναι πάντα στα του «οίκου» μας…