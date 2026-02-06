Νέο θεματικό πάρκο Pokémon ανοίγει τις πύλες του στο Τόκιο, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Pokemon Ιαπωνία θεματικό πάρκο

Νέο θεματικό πάρκο Pokémon ανοίγει τις πύλες του στο Τόκιο, δείτε βίντεο

Oι επισκέπτες περνούν δίπλα από περισσότερα από 600 Pokémon σε φυσικό μέγεθος

Νέο θεματικό πάρκο Pokémon ανοίγει τις πύλες του στο Τόκιο, δείτε βίντεο
Η Ιαπωνία απέκτησε την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου ένα νέο αξιοθέατο, με τα εγκαίνια του PokéPark Kanto, του πρώτου μόνιμου θεματικού πάρκου Pokémon.

Το πάρκο βρίσκεται μέσα στο Yomiuriland και έρχεται σε μια περίοδο ισχυρής τουριστικής κίνησης στη χώρα. Η έκτασή του είναι 26.000 τ.μ. και χωρίζεται σε δύο βασικές ζώνες.

Η πρώτη ζώνη είναι μια διαδρομή μέσα σε δάσος, όπου οι επισκέπτες περνούν δίπλα από περισσότερα από 600 Pokémon σε φυσικό μέγεθος, τοποθετημένα ανάμεσα σε λόφους, γρασίδι και βράχια. Η δεύτερη ζώνη εστιάζει σε παιχνίδια, καταστήματα και φαγητό, με καρουζέλ, σκηνικές παραστάσεις και αποκλειστικά προϊόντα.

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dg818nbf71zd)


Στο παρελθόν έχουν εμφανιστεί θεματικές ατραξιόν με Pokémon, όλες προσωρινές, όπως το Pokémon The Park στη Ναγκόγια (Μάρτιος–Σεπτέμβριος 2005) και το Pokémon Island Adventure στο αυστραλιανό Warner Bros. Movie World το 1999.

Τα πρώτα εισιτήρια εξαφανίστηκαν μέσω κλήρωσης, υποδεικνύοντας τη μεγάλη ζήτηση. Οι κριτικές περιγράφουν ζεστή, καθηλωτική ατμόσφαιρα, ενώ κάποιοι επισκέπτες σημειώνουν ότι το πάρκο δεν προσφέρει πολλούς λόγους για επιστροφή. Το PokéPark Kanto απευθύνεται σε φίλους των Pokémon από 5 ετών και πάνω, από οικογένειες και παίκτες της Generation Z μέχρι νοσταλγικούς millennials και φανατικούς λάτρεις της περιοχής Kanto.

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης