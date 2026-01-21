Το Μεξικό παρέδωσε 37 φερόμενα στελέχη καρτέλ στις ΗΠΑ υπό την πίεση Τραμπ

Τρίτο κύμα εκδόσεων από το 2025 – Στους 92 οι παραδοθέντες σε αμερικανικές αρχές, ενώ ο Τραμπ επαναφέρει απειλές για στρατιωτική δράση