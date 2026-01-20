Η Βρετανία στα χνάρια της Αυστραλίας: Διαβούλευση για απαγόρευση social media σε παιδιά κάτω των 16 ετών
Υπό πίεση από βουλευτές και αντιπολίτευση η κυβέρνηση Στάρμερ – Εξετάζονται αυστηρότερος έλεγχος ηλικίας, περιορισμοί σε «εθιστικές» λειτουργίες και αυστηρότερη πολιτική για τα κινητά στα σχολεία
Διαβούλευση για την ενδεχόμενη απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά κάτω των 16 ετών, κατά το πρότυπο της Αυστραλίας, αναμένεται να ξεκινήσει η κυβέρνηση στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά τις έντονες πιέσεις που δέχθηκε από δεκάδες βουλευτές της συμπολίτευσης, την αντιπολίτευση και οργανώσεις γονέων και εκπαιδευτικών.
Αν και αρχικά ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε ταχθεί κατά μιας οριζόντιας απαγόρευσης για τους ανήλικους κάτω των 16 ετών, τις τελευταίες ημέρες η κυβερνητική γραμμή άρχισε να μεταβάλλεται, με τους υπουργούς να ανακοινώνουν πλέον επίσημα την έναρξη διαβούλευσης για ένα αυστηρότερο κανονιστικό πλαίσιο.
Η διαβούλευση θα εξετάσει, μεταξύ άλλων, αν πρέπει να αυξηθεί το ψηφιακό όριο συναίνεσης, πώς μπορεί να βελτιωθεί η ακρίβεια των τεχνολογιών επαλήθευσης ηλικίας, αλλά και αν πρέπει να αφαιρεθούν ή να περιοριστούν λειτουργίες που ενισχύουν εθιστικές συμπεριφορές, όπως τα «streaks» και η ατελείωτη κύλιση περιεχομένου.
Εργατικός βουλευτής δήλωσε ότι δεν θα ήταν δυνατόν η ηγεσία να επιβάλει κομματική πειθαρχία εναντίον της τροπολογίας, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα εσωκομματική εξέγερση, αντίστοιχη με εκείνη για τα κοινωνικά επιδόματα.
«Όσο καθυστερούμε, τόσο περισσότερα παιδιά αφήνουμε εκτεθειμένα», ανέφερε, καλώντας τους λόρδους να στηρίξουν την τροπολογία του.
«Θέλουμε η τεχνολογία να εμπλουτίζει τη ζωή των παιδιών, όχι να τους προκαλεί βλάβη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στόχος είναι να διασφαλιστεί σε κάθε παιδί «η παιδική ηλικία που του αξίζει».
Η Ofsted θα εξετάζει πλέον κατά πόσο τα σχολεία εφαρμόζουν αποτελεσματικά τις πολιτικές τους για τα κινητά, στο πλαίσιο των επιθεωρήσεων συμπεριφοράς.
Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου, το 99,9% των δημοτικών και το 90% των γυμνασίων και λυκείων διαθέτουν ήδη σχετική πολιτική, ωστόσο το 58% των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δηλώνει ότι τα κινητά χρησιμοποιούνται χωρίς άδεια σε μαθήματα, ποσοστό που φτάνει το 65% στις ηλικίες 14–16 ετών.
Πίεση από τη Βουλή των Λόρδων και φόβος εσωκομματικής ανταρσίαςΗ κυβερνητική στροφή συνδέεται άμεσα με επικείμενη ψηφοφορία στη Βουλή των Λόρδων, όπου έχει κατατεθεί τροπολογία από τον πρώην υπουργό Παιδείας των Συντηρητικών Λόρδος Νας. Η τροπολογία προβλέπει την υποχρέωση των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης να εφαρμόζουν «ιδιαίτερα αποτελεσματικά» συστήματα ελέγχου ηλικίας ώστε να αποκλείεται η πρόσβαση παιδιών κάτω των 16 ετών.
Αντιδράσεις από την αντιπολίτευσηΟ Λόρδος Νας επέκρινε την κυβερνητική πρωτοβουλία, υποστηρίζοντας ότι «δεν προσφέρει τίποτα ουσιαστικό» στους εκατοντάδες χιλιάδες γονείς, εκπαιδευτικούς, γιατρούς, αστυνομικούς και ειδικούς εθνικής ασφάλειας που ζητούν αύξηση του ηλικιακού ορίου.
Κυβέρνηση: «Θα πάμε πιο πέρα από τον νόμο για την online ασφάλεια»Η υπουργός Τεχνολογίας Λιζ Κένταλ δήλωσε ότι η κυβέρνηση σκοπεύει να προχωρήσει πέρα από το ισχύον πλαίσιο του Online Safety Act, τονίζοντας ότι οι ανησυχίες των γονέων παραμένουν έντονες.
Αυστηρότερη γραμμή για τα κινητά στα σχολείαΠαράλληλα, το υπουργείο Παιδείας ενισχύει τις οδηγίες για τη χρήση κινητών τηλεφώνων στα σχολεία της Αγγλίας, διευκρινίζοντας ότι θα πρέπει να λειτουργούν ως «χώροι χωρίς κινητά», χωρίς ωστόσο να προχωρά σε νομοθετική απαγόρευση.
«Όχι αν, όχι αλλά» για τα κινητά στα σχολείαΗ υπουργός Παιδείας Μπρίτζετ Φίλιπσον δήλωσε ότι «τα κινητά δεν έχουν θέση στα σχολεία», ενώ ο επικεφαλής της Ofsted Σερ Μάρτιν Όλιβερ κάλεσε τους διευθυντές να προχωρήσουν άμεσα σε απαγορεύσεις, διαβεβαιώνοντας ότι θα έχουν την πλήρη στήριξη των επιθεωρητών.
Οι νέες οδηγίες θα τεθούν σε ισχύ με την έναρξη του θερινού τριμήνου, μετά το Πάσχα.
