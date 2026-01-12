«Καταζητούμενος φυγόδικος» για το Qatargate ο πρώην σύμβουλος του Νετανιάχου, Γισραέλ Άινχορν, λέει η ισραηλινή αστυνομία

Ο Άινχορν, που διαμένει στη Σερβία, ήταν σύμβουλος προεκλογικής καμπάνιας του Ισραηλινού πρωθυπουργού - Κατηγορείται ότι έλαβε χρηματικά ποσά με στόχο τη βελτίωση της εικόνας του Κατάρ στο διεθνές περιβάλλον

Ως «καταζητούμενο φυγόδικο» χαρακτήρισε για πρώτη φορά η ισραηλινή αστυνομία τον Γισραέλ Άινχορν, πρώην σύμβουλο προεκλογικής καμπάνιας του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, στο πλαίσιο της υπόθεσης Qatargate, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.



Κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας στο Πρωτοδικείο της Ρισόν Λε Ζιόν, η αστυνομία ενημέρωσε το δικαστήριο ότι ο Γισραέλ Άινχορν είναι ύποπτος στην υπόθεση και ερευνάται για αδικήματα που αφορούν τη διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών. Όπως ανέφεραν οι Αρχές, έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του, ωστόσο ο ίδιος «αποφεύγει να επιστρέψει στο Ισραήλ και θεωρείται φυγόδικος».



Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Άινχορν διαμένει στη Σερβία, γεγονός που, όπως υποστηρίζει η αστυνομία, δυσχεραίνει τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.



Στην ίδια συνεδρίαση, οι αστυνομικές Αρχές ζήτησαν από το δικαστήριο δίμηνη παράταση των περιοριστικών όρων που έχουν επιβληθεί στον Γιονάταν Ούριχ. Οι όροι αυτοί του απαγορεύουν να έχει οποιαδήποτε επικοινωνία με πρόσωπα που συνδέονται με το σκάνδαλο, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου – ο οποίος δεν είναι ύποπτος στην υπόθεση – καθώς και να εργάζεται στο Γραφείο του Πρωθυπουργού.



Ο Γισραέλ Άινχορν, ο Γιονάταν Ούριχ και ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Νετανιάχου, Έλι Φέλντσταϊν, κατηγορούνται ότι έλαβαν χρηματικά ποσά προκειμένου να οργανώσουν και να υλοποιήσουν εκστρατεία δημοσίων σχέσεων με στόχο τη βελτίωση της εικόνας του Κατάρ στο διεθνές περιβάλλον.



Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η εκστρατεία αυτή διήρκεσε για περισσότερο από έναν χρόνο μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ από τη Χαμάς, παρά τους στενούς δεσμούς που διατηρεί το Κατάρ με την παλαιστινιακή οργάνωση. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να ενήργησαν ενώ παράλληλα εργάζονταν στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση και έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις στο Ισραήλ.