Σενάρια για πρόωρες εκλογές εξετάζει η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας
ΚΟΣΜΟΣ
Ιαπωνία Σανάε Τακαΐτσι Εκλογές

Σενάρια για πρόωρες εκλογές εξετάζει η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας

Δηλώσεις του επικεφαλής του συντηρητικού κόμματος Ισίν, εταίρου του κυβερνητικού συνασπισμού, για πιθανή προσφυγή στις κάλπες τον Φεβρουάριο

Σενάρια για πρόωρες εκλογές εξετάζει η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας
Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι φέρεται να εξετάζει την προκήρυξη πρόωρων εκλογών, σύμφωνα με τον Χιροφούμι Γιοσιμούρα, επικεφαλής του συντηρητικού κόμματος Ισίν – εταίρου του κυβερνητικού συνασπισμού – ο οποίος έδωσε νέα διάσταση στα σενάρια που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Η εφημερίδα Yomiuri αποκάλυψε την Παρασκευή, επικαλούμενη κυβερνητικές πηγές, ότι η πρωθυπουργός Τακαΐτσι εξετάζει το ενδεχόμενο προκήρυξης πρόωρων βουλευτικών εκλογών το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στη δημόσια ραδιοτηλεόραση (NHK), ο Γιοσιμούρα ανέφερε μεταξύ άλλων ότι μίλησε με την πρωθυπουργό την Παρασκευή και αποκόμισε την εντύπωση ότι η Τακαΐτσι σκέφτεται ήδη το χρονοδιάγραμμα των εκλογών. «Δεν θα εκπλαγώ εάν λάβει τελικά την απόφαση (σ.σ. για προκήρυξη πρόωρων εκλογών) όπως ανέφεραν μέσα ενημέρωσης», δήλωσε ο Γιοσιμούρα.

Η 64χρονη Σανάε Τακαΐτσι – μια σκληροπυρηνική συντηρητική πολιτικός με εθνικιστικές απόψεις, επικεφαλής του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος – ανέλαβε τα καθήκοντά της στις 21 Οκτωβρίου κι έγινε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας.

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης