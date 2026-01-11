Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Σενάρια για πρόωρες εκλογές εξετάζει η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας
Δηλώσεις του επικεφαλής του συντηρητικού κόμματος Ισίν, εταίρου του κυβερνητικού συνασπισμού, για πιθανή προσφυγή στις κάλπες τον Φεβρουάριο
Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι φέρεται να εξετάζει την προκήρυξη πρόωρων εκλογών, σύμφωνα με τον Χιροφούμι Γιοσιμούρα, επικεφαλής του συντηρητικού κόμματος Ισίν – εταίρου του κυβερνητικού συνασπισμού – ο οποίος έδωσε νέα διάσταση στα σενάρια που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.
Η εφημερίδα Yomiuri αποκάλυψε την Παρασκευή, επικαλούμενη κυβερνητικές πηγές, ότι η πρωθυπουργός Τακαΐτσι εξετάζει το ενδεχόμενο προκήρυξης πρόωρων βουλευτικών εκλογών το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στη δημόσια ραδιοτηλεόραση (NHK), ο Γιοσιμούρα ανέφερε μεταξύ άλλων ότι μίλησε με την πρωθυπουργό την Παρασκευή και αποκόμισε την εντύπωση ότι η Τακαΐτσι σκέφτεται ήδη το χρονοδιάγραμμα των εκλογών. «Δεν θα εκπλαγώ εάν λάβει τελικά την απόφαση (σ.σ. για προκήρυξη πρόωρων εκλογών) όπως ανέφεραν μέσα ενημέρωσης», δήλωσε ο Γιοσιμούρα.
Η 64χρονη Σανάε Τακαΐτσι – μια σκληροπυρηνική συντηρητική πολιτικός με εθνικιστικές απόψεις, επικεφαλής του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος – ανέλαβε τα καθήκοντά της στις 21 Οκτωβρίου κι έγινε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας.
