Νέα κινητικότητα στην Καραϊβική: Οι ΗΠΑ κατάσχεσαν τρίτο τάνκερ μέσα σε 48 ώρες που συνδέεται με τη Ρωσία

Το τάνκερ Olina έπλεε κοντά στο Τρινιντάντ - Είχε άλλο όνομα και πέρσι τον Ιανουάριο οι ΗΠΑ το είχαν θέσει σε καθεστώς κυρώσεων καθώς θεωρούνταν μέλος του ρωσικού σκιώδους στόλου