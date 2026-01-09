Νέα κινητικότητα στην Καραϊβική: Οι ΗΠΑ κατάσχεσαν τρίτο τάνκερ μέσα σε 48 ώρες που συνδέεται με τη Ρωσία
Το τάνκερ Olina έπλεε κοντά στο Τρινιντάντ - Είχε άλλο όνομα και πέρσι τον Ιανουάριο οι ΗΠΑ το είχαν θέσει σε καθεστώς κυρώσεων καθώς θεωρούνταν μέλος του ρωσικού σκιώδους στόλου
Στην κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου Olina στην Καραϊβική, κοντά στο Τρινιντάντ, προχώρησαν οι ΗΠΑ, ως μέρος των προσπαθειών της Ουάσιγκτον να ελέγξει τις εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας, δήλωσε την Παρασκευή ένας Αμερικανός αξιωματούχος.
Το Olina, το οποίο σύμφωνα με τη δημόσια βάση δεδομένων Equasis έπλεε «με ψευδή σημαία» του Ανατολικού Τιμόρ, είχε προηγουμένως αποπλεύσει από τη Βενεζουέλα και είχε επιστρέψει στην περιοχή, σύμφωνα με πηγή του ναυτιλιακού κλάδου που είναι εξοικειωμένη με το θέμα.
Στην ενημέρωση που παρείχε για το συμβάν η ενιαία διοίκηση μάχης του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, υπεύθυνη για όλη την Κεντρική Αμερική, τη Νότια Αμερική και την Καραϊβική (US South Command), ανέφερε πως «για άλλη μια φορά, οι κοινές διαυπηρεσιακές δυνάμεις μας έστειλαν ένα σαφές μήνυμα σήμερα το πρωί: «δεν υπάρχει ασφαλές καταφύγιο για τους εγκληματίες». Σε μια επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε πριν την αυγή, πεζοναύτες και ναύτες της Joint Task Force Southern Spear, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, αποβιβάστηκαν από το USS Gerald R. Ford και συνέλαβαν το Motor/Tanker Olina στην Καραϊβική Θάλασσα, χωρίς αντίσταση. Συλλήψεις όπως αυτή υποστηρίζονται από την πλήρη δύναμη της Amphibious Ready Group του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των πλατφορμών των USS Iwo Jima, USS San Antonio και USS Fort Lauderdale. Η επιχείρηση Southern Spear του Υπουργείου Πολέμου είναι αταλάντευτη στην αποστολή της να υπερασπιστεί την πατρίδα μας, τερματίζοντας τις παράνομες δραστηριότητες και αποκαθιστώντας την ασφάλεια στο Δυτικό Ημισφαίριο».
Αυτή είναι η τρίτη κατάσχεση πλοίου που συνδέεται με τη Ρωσία τις τελευταίες 48 ώρες και πέμπτη συνολικά από την Ουάσινγκτον τις τελευταίες εβδομάδες.
«Ο ανιχνευτής AIS (τοποθεσίας) του πλοίου ήταν ενεργός για τελευταία φορά πριν από 52 ημέρες στην ΑΟΖ της Βενεζουέλας, βορειοανατολικά του Κουρασάο», δήλωσε ξεχωριστά η βρετανική εταιρεία διαχείρισης ναυτιλιακών κινδύνων, Vanguard.
«Η κατάσχεση ακολουθεί μια παρατεταμένη καταδίωξη δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με απαγορευμένες μεταφορές πετρελαίου από τη Βενεζουέλα στην περιοχή».
Το Olina έφυγε από τη Βενεζουέλα την περασμένη εβδομάδα πλήρως φορτωμένο με πετρέλαιο ως μέρος ενός στόλου, λίγο μετά τη σύλληψη Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ, και επέστρεφε πλήρως φορτωμένο στη χώρα, σύμφωνα με πηγή του ενεργειακού κλάδου.
Οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στο δεξαμενόπλοιο τον Ιανουάριο του περασμένου έτους, όταν ονομαζόταν «Minerva M» και σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, ήταν μέρος του λεγόμενου ρωσικού σκιώδους στόλου πλοίων που πλέουν με ελάχιστους κανονισμούς ή γνωστή ασφάλιση.
