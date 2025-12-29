Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Μισθό 470.000 ευρώ το χρόνο δίνει ο Σαμ Άλτμαν για να καλύψει μία από τις απαιτητικότερες θέσεις εργασίας στην τεχνητή νοημοσύνη
Αυτή θα είναι μια αγχωτική δουλειά και θα βρεθείτε αμέσως σε δύσκολη θέση, δήλωσε ο CEO της OpenAI
Ο δημιουργός του ChatGPT έχει δημοσιεύσει μια αγγελία για θέση εργασίας με ετήσιο μισθό 470.000 ευρώ. Ο λόγος για τον «υπεύθυνο ετοιμότητας» της OpenAI που θα είναι άμεσα υπεύθυνος για την προστασία από τους κινδύνους που ενέχει η ολοένα και πιο ισχυρή τεχνητή νοημοσύνη για την ψυχική υγεία των ανθρώπων, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και τα βιολογικά όπλα.
«Αυτή θα είναι μια αγχωτική δουλειά και θα βρεθείτε αμέσως σε δύσκολη θέση», δήλωσε ο Σαμ Άλτμαν, CEO της OpenAI, σύμφωνα με τον Guardian. Όποιος καταφέρει να πάρει τη θέση θα είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση και τον μετριασμό των αναδυόμενων απειλών και την «παρακολούθηση και προετοιμασία για πρωτοποριακές δυνατότητες που δημιουργούν νέους κινδύνους σοβαρής βλάβης». Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στη συγκεκριμένη θέση προηγούμενοι εργαζόμενοι έμειναν για σύντομο χρονικό διάστημα.
Η θέση αυτή δημιουργήθηκε εν μέσω προειδοποιήσεων από τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης σχετικά με τους κινδύνους που ελοχεύει η αύξηση του συγκεκριμένου κλάδου. Τη Δευτέρα, ο Μουσταφά Σουλειμάν, διευθύνοντας σύμβουλος της Microsoft AI, δήλωσε στο BBC Radio 4: «Ειλικρινά πιστεύω ότι αν δεν φοβάστε έστω και λίγο αυτή τη στιγμή, τότε δεν προσέχετε».
Ο Ντέμης Χασάμπης, συνιδρυτής και CEO της Google DeepMind καθώς επίσης και κάτοχος βραβείου Νόμπελ, προειδοποίησε αυτό το μήνα για τους κινδύνους που ενέχει η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία «μπορεί να ξεφύγει από τον έλεγχο και να βλάψει την ανθρωπότητα».
Από την πλευρά του ο Γιόσουα Μπένγκιο, επιστήμονας υπολογιστών γνωστός ως ένας από τους «νονούς της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε πρόσφατα: «Ένα σάντουιτς έχει περισσότερη ρύθμιση από την τεχνητή νοημοσύνη». Ως αποτέλεσμα, οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης ρυθμίζουν σε μεγάλο βαθμό τον εαυτό τους.
«Διαθέτουμε μια ισχυρή βάση για τη μέτρηση των αναπτυσσόμενων δυνατοτήτων, αλλά εισερχόμαστε σε έναν κόσμο όπου χρειαζόμαστε μια πιο λεπτομερή κατανόηση και μέτρηση του τρόπου με τον οποίο αυτές οι δυνατότητες θα μπορούσαν να καταχραστούν και του τρόπου με τον οποίο μπορούμε να περιορίσουμε αυτά τα μειονεκτήματα τόσο στα προϊόντα μας όσο και στον κόσμο, με τρόπο που να μας επιτρέπει να απολαμβάνουμε όλοι τα τεράστια οφέλη. Αυτά τα ερωτήματα είναι δύσκολα και υπάρχουν λίγα από πριν», είχε γράψει ο Σαμ Άλτμαν στο Χ, όταν ξεκίνησε την αναζήτηση για «υπεύθυνο ετοιμότητας» της OpenAI.
Υπενθυμίζεται πως τον περασμένο μήνα, η εταιρεία Anthropic ανέφερε τις πρώτες κυβερνοεπιθέσεις με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, στις οποίες η τεχνητή νοημοσύνη ενήργησε σε μεγάλο βαθμό αυτόνομα υπό την επίβλεψη υπόπτων κινεζικών κρατικών φορέων, προκειμένου να παραβιάσει με επιτυχία και να αποκτήσει πρόσβαση στα εσωτερικά δεδομένα των στόχων.
