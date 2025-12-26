Το γερμανικό ΥΠΕΞ εφιστά την προσοχή σε όσους επισκέπτονται την Τουρκία: Κίνδυνος τρομοκρατικών επιθέσεων
ΚΟΣΜΟΣ
Γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών Τουρκία

Το γερμανικό ΥΠΕΞ εφιστά την προσοχή σε όσους επισκέπτονται την Τουρκία: Κίνδυνος τρομοκρατικών επιθέσεων

Συμβουλεύει επίσης να αποφεύγονται οι μεγάλες συγκεντρώσεις, οι πλατείες και τα τουριστικά αξιοθέατα,

Το γερμανικό ΥΠΕΞ εφιστά την προσοχή σε όσους επισκέπτονται την Τουρκία: Κίνδυνος τρομοκρατικών επιθέσεων
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ταξιδιωτική συμβουλή με την οποία συνιστά «ιδιαίτερη προσοχή» στους Γερμανούς που επισκέπτονται την Τουρκία γύρω από την Πρωτοχρονιά εξέδωσε το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων τον κίνδυνο τρομοκρατικών επιθέσεων.

Σύμφωνα με το υπουργείο, αποθαρρύνονται τα μη απαραίτητα ταξίδια στην περιοχή των συνόρων μεταξύ Τουρκίας και Ιράκ και Τουρκίας και Συρίας στις επαρχίες Σανλιουρφά, Μαρντίν Σιιρνάκ και Χακαρί, ενώ τονίζεται ότι «πρέπει να θεωρείται δεδομένη η ύπαρξη τρομοκρατικής απειλής σε όλες τις περιοχές της Τουρκίας» και ότι «η περίοδος πριν από την παραμονή της Πρωτοχρονιάς είναι ιδιαίτερα συμβολική για τρομοκρατικές επιθέσεις».

Το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών συμβουλεύει επίσης να αποφεύγονται οι μεγάλες συγκεντρώσεις, οι πλατείες και τα τουριστικά αξιοθέατα, αλλά και οι περιοχές κοντά σε κυβερνητικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης