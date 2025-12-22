Τρόμος για 15χρονο στο Μιλάνο: Τον απείλησαν και του ζήτησαν χρήματα και τα ρούχα του, η σωτήρια κλήση στον πατέρα του
Τρόμος για 15χρονο στο Μιλάνο: Τον απείλησαν και του ζήτησαν χρήματα και τα ρούχα του, η σωτήρια κλήση στον πατέρα του

Τέσσερις συλλήψεις, πρόκειται για έναν 20χρονο και τρεις ανήλικους, οι οποίοι είναι ήδη γνωστοί στις Αρχές για παρόμοια περιστατικά

Τρόμος για 15χρονο στο Μιλάνο: Τον απείλησαν και του ζήτησαν χρήματα και τα ρούχα του, η σωτήρια κλήση στον πατέρα του
Έναν πραγματικό εφιάλτη έζησε ένας 15χρονος στο Μιλάνο, το βράδυ της Κυριακής (21/12) καθώς ομάδα νεαρών, τον κράτησαν για περίπου μία ώρα και τον απειλούσαν προκειμένου να τους δώσει χρήματα και τα ρούχα του.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, ο 15χρονος βρισκόταν στην περιοχή της corso Buenos Aires, όταν τον πλησίασε η συμμορία. Τον περικύκλωσαν και αρχικά του πήραν το μπουφάν. Στη συνέχεια τον ανάγκασαν να βγάλει και να τους δώσει το φούτερ και τα παπούτσια του.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, οι δράστες δεν τον άφησαν να φύγει. Τον κρατούσαν μαζί τους, μετακινούμενοι στους γύρω δρόμους, του πήραν το κινητό και το πορτοφόλι του και τον απειλούσαν με μεταλλικό αντικείμενο και ένα μπουκάλι. Επειδή δεν είχε μαζί του χρήματα, τον ανάγκασαν να πάει σε ΑΤΜ για να κάνει ανάληψη.

Όταν διαπίστωσαν ότι η κάρτα του δεν είχε υπόλοιπο, τον υποχρέωσαν να καλέσει τους γονείς του για να ζητήσει να του βάλουν χρήματα. Ο πατέρας του κατάλαβε αμέσως ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και ειδοποίησε το 112.

Οι καραμπινιέροι έφτασαν γρήγορα στο σημείο και κατάφεραν να συλλάβουν τέσσερα άτομα, ενώ βρέθηκαν και επιστράφηκαν όλα τα κλοπιμαία στον 15χρονο. Πρόκειται για έναν 20χρονο και τρεις ανήλικους, οι οποίοι είναι ήδη γνωστοί στις Αρχές για παρόμοια περιστατικά.

Ο ανήλικος είναι καλά στην υγεία του.
