Οριακή απόρριψη του αιτήματος άρσης της ασυλίας του προέδρου της Κόστα Ρίκα από το Κογκρέσο
Κόστα Ρίκα Άρση ασυλίας

Ο Ροδρίγο Τσάβες κατηγορείται πως παροχέτευσε δημόσιο χρήμα στην εκστρατεία της παράταξής του ενόψει των προεδρικών εκλογών του Φεβρουαρίου του 2026

Το κοινοβούλιο στην Κόστα Ρίκα απέρριψε χθες Τρίτη, εντελώς οριακά, νέο αίτημα άρσης της ασυλίας του προέδρου της δεξιάς Ροδρίγο Τσάβες, παρότι κατηγορείται πως παροχέτευσε δημόσιο χρήμα στην εκστρατεία της παράταξής του ενόψει των προεδρικών εκλογών του Φεβρουαρίου του 2026, κάτι που απαγορεύει ρητώς το Σύνταγμα.

Το κοσταρικανό Κογκρέσο είχε ήδη απορρίψει, στα τέλη του Σεπτεμβρίου, πρώτο αίτημα εναντίον του κεντροδεξιού πολιτικού, εκείνη τη φορά για υπόθεση φερόμενης διαφθοράς. Έγινε τότε ο πρώτος αρχηγός του κράτους της κεντρικής Αμερικής στην ιστορία που βρέθηκε αντιμέτωπος με αίτημα άρσης της νομικής ασυλίας του.

Στην υπόθεση που εξετάστηκε χθες στο κοινοβούλιο, σε έκτακτη συνεδρίαση προ ημερησίας διατάξεως, το ανώτατο εκλογοδικείο ζήτησε ο πρόεδρος να καταστεί εφικτό να αντιμετωπίσει δίωξη διότι χρησιμοποίησε, κατά τρόπο «έκνομο», το αξίωμα για να «ευνοήσει πολιτικό πρόγραμμα» ενόψει των προεδρικών εκλογών.

Στην Κόστα Ρίκα είναι απαγορευμένο στον πρόεδρο εν ενεργεία να αναμιγνύεται σε προεκλογικές εκστρατείες ή να χρησιμοποιεί το αξίωμά του για να ωφελήσει οποιοδήποτε κόμμα.

Η άρση της ασυλίας του Τσάβες δεν εγκρίθηκε, καθώς απαιτείτο ειδική πλειοψηφία 38 μελών του Κογκρέσου (επί συνόλου 57): την ενέκριναν 35.

Στην εξουσία από τον Μάιο του 2022, ο Τσάβες, που εξαπολύει συχνά φραστικές επιθέσεις εναντίον κομμάτων της αντιπολίτευσης, δικαστών, εισαγγελέων, κοινοβουλευτικών και της μερίδας του Τύπου που τον επικρίνει, έχει μιλήσει επανειλημμένα περί «απόπειρας δικαστικού πραξικοπήματος», ενορχηστρωμένη κατ’ αυτόν από «διεφθαρμένη» ελίτ.

Δεν είναι σε θέση να διεκδικήσει την επανεκλογή του στις προεδρικές εκλογές της 1ης Φεβρουαρίου, καθώς ο θεμελιώδης νόμος δεν επιτρέπει παρά μια θητεία στο κορυφαίο αξίωμα στην Κόστα Ρίκα. Υποψήφια του κόμματός του, του PPSD, θα είναι στενή σύμμαχος και πρώην υπουργός του, η Λάουρα Φερνάντες.
