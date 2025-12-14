Μελόνι: Από την πρώτη ημέρα ήμασταν στο πλευρό της Ουκρανίας, δεν νοσταλγούμε την Σοβιετική Ένωση
ΚΟΣΜΟΣ
Τζόρτζια Μελόνι ΝΑΤΟ ΗΠΑ Ιταλία

Μελόνι: Από την πρώτη ημέρα ήμασταν στο πλευρό της Ουκρανίας, δεν νοσταλγούμε την Σοβιετική Ένωση

Σε ομιλία της η Ιταλίδα πρωθυπουργός, υπογράμμισε ότι η ίδια έχει ταχθεί υπέρ ενός ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ, ίδιας ισχύος και αξιοπρέπειας με τον αμερικανικό

Μελόνι: Από την πρώτη ημέρα ήμασταν στο πλευρό της Ουκρανίας, δεν νοσταλγούμε την Σοβιετική Ένωση
12 ΣΧΟΛΙΑ
Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι έκλεισε με ομιλία της, σήμερα στην Ρώμη, το φεστιβάλ του κόμματός της, «Αδέλφια της Ιταλίας». Η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης αναφέρθηκε σεσημαντικά ζητήματα της επικαιρότητας και, μιλώντας για το ουκρανικό, τόνισε: «από την πρώτη ημέρα σταθήκαμε στο πλευρό του ουκρανικού λαού, ο οποίος πολεμά τον νεοϊμπεριαλισμό σοβετικού χαρακτήρα. Διότι, εδώ, κανείς δεν νιώθει νοσταλγία για την Σοβιετική Ένωση, η οποία καταπάτησε την μισή Ευρώπη, για μισό αιώνα».

Αναφερόμενη στην διατλαντικές σχέσεις, η Ιταλίδα πρωθυπουργός πρόσθεσε: «αναθέσαμε την ασφάλειά μας, ως εργολαβία στις Ηνωμένες Πολιτείες, νομίζοντας ότι η σημερινή ημέρα δεν θα έφτανε ποτέ. Προσποιούμενοι, κυρίως, ότι θα ήταν δωρεάν, αλλά δεν ήταν έτσι».

Μιλώντας για το ίδιο θέμα, η Μελόνι υπογράμμισε ότι η ίδια έχει ταχθεί, εδώ και καιρό, υπέρ ενός ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ, «ίδιας ισχύος και αξιοπρέπειας με τον αμερικανικό και ικανό να συνομιλεί, με πλήρη δικαιώματα, μαζί με όλες τις μεγάλες δυνάμεις του πλανήτη».

Η πρόεδρος των «Αδελφών της Ιταλίας», τέλος, αναφέρθηκε στα τρία χρόνια διακυβέρνησης της χώρας της από την συντηρητική συμμαχία της οποίας ηγείται και δήλωσε: «οι οίκοι αξιολόγησης αναθεωρούν προς το καλύτερο την κρίση τους για την Ιταλία, τοποθετώντας την εκεί που της αξίζει, δηλαδή στην Α κατηγορία. Κάτι που σημαίνει ότι τα ομόλογά μας γίνονται πιο ελκυστικά. Οι επενδύσεις 80 δισεκατομμυρίων ευρώ που φέραμε στην Ιταλία τα τρία αυτά χρόνια, χάρη στις συμφωνίες με άλλα έθνη, με μεγάλες επιχειρήσεις, σημαίνουν θέσεις εργασίας. Το σπρέντ, σήμερα βρίσκεται κατά δυο τρίτα χαμηλότερα, σε σχέση με όταν αναλάβαμε εμείς. Τα επιτόκια των ομολόγων του δημοσίου μας μειώνονται, κάτι που σημαίνει ότι εξοικονομούμε δισεκατομμύρια ευρώ, και είναι χρήματα που μπορούμε να επενδύσουμε για τις ανάγκες των Ιταλών».
12 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ένα νέο, λαμπρό κεφάλαιο ευφυούς γεωργίας με επίκεντρο την «Έξυπνη Σπορά»

Ένα νέο, λαμπρό κεφάλαιο ευφυούς γεωργίας με επίκεντρο την «Έξυπνη Σπορά»

Η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη αλλά και οι πρωτοπόρες επιχειρήσεις δημιουργούν νέα δεδομένα στην αγροτική παραγωγή, συνδυάζοντας την αποδοτικότητα, με τη βιωσιμότητα και την παραγωγή με την αειφορία. Διότι η γεωργία του 21ου αιώνα οφείλει να είναι έξυπνη.

Τα Χριστούγεννα έχουν τη δική τους γεύση και φέτος είναι γεμάτη φυσικές φυσαλίδες

Ανακαλύπτουμε νέες συνταγές για cocktails χωρίς αλκοόλ συνδυάζοντας φρούτα, αρωματικά και φυσικώς ανθρακούχο νερό - Δημιουργούμε μοναδικούς συνδυασμούς για κάθε γιορτινή στιγμή, βήμα βήμα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης