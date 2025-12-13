Τα ηλεκτρικά γραφεία και τα καθίσματα της ΔΡΟΜΕΑΣ δημιουργούν ένα περιβάλλον που προάγουν την εργασιακή μας καθημερινότητα.
Ουκρανικά drones χτύπησαν κτίριο στη ρωσική πόλη Σαράτοφ, αναφορές για δύο νεκρούς
Η Ουκρανία έχει εξαπολύσει επανειλημμένα πλήγματα με drones εναντίον της πόλης Σαράτοφ, που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Βόλγα και απέχει περίπου 625 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα
Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στη διάρκεια της νύκτας σε ουκρανικό πλήγμα με drone εναντίον της πόλης Σαράτοφ, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της ομώνυμης περιφέρειας Ρομάν Μπουσάργκιν.
Σε ανάρτησή του στο Telegram ο Μπουσάργκιν επεσήμανε ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωής τους, ενώ αδιευκρίνιστος αριθμός άλλων τραυματίστηκε σε επίθεση εναντίον κτιρίου κατοικιών στην πόλη.
Η Ουκρανία έχει εξαπολύσει επανειλημμένα πλήγματα με drones εναντίον της πόλης Σαράτοφ, που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Βόλγα και απέχει περίπου 625 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα, στοχοθετώντας κυρίως ένα διυλιστήριο πετρελαίου και μια μεγάλη αεροπορική βάση που βρίσκεται εκεί κοντά.
Στο μεταξύ το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι στη διάρκεια της νύκτας καταρρίφθηκαν 41 ουκρανικά drones, 28 από τα οποία πάνω από την περιφέρεια Σαράτοφ.
A Ukrainian drone attack on the central Russian city of Saratov killed two people on Saturday, local authorities said.— The Moscow Times (@MoscowTimes) December 13, 2025
Read more: https://t.co/PEUPTZeKxF pic.twitter.com/HwpSUmrwPR
