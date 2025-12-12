Τα ηλεκτρικά γραφεία και τα καθίσματα της ΔΡΟΜΕΑΣ δημιουργούν ένα περιβάλλον που προάγουν την εργασιακή μας καθημερινότητα.
Δολοφονικό αμόκ 15χρονου στο Τέξας όταν τον χώρισε η φίλη του: Σκότωσε τη μητέρα και τα αδέρφια της
Είχε σχεδιάσει να πυροβολήσει την κοπέλα έξω από το σχολείο - Στην Πολιτεία ισχύει η θανατική ποινή αλλά δεν επιβάλλεται σε καταδικασμένους ανήλικους
Τρεις ανθρώπινες ζωές μέσα σε λίγα λεπτά πήρε ένας 15χρονος στο Τέξας που σκότωσε τη μητέρα και τα δύο μικρότερα αδέλφια μιας συνομήλικής του κοπέλας.
Η 39χρονη μητέρα της κοπέλας, Τζένιφερ Ροντρίγκεζ, βρέθηκε νεκρή στο πολυτελές διαμέρισμά της στην Οντέσα του Τέξας την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου. Μαζί της βρέθηκαν η κόρη της, 13 ετών, και ο γιος της, 9 ετών.
Η αστυνομία είχε σπεύσει το απόγευμα εκείνης της ημέρας έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς. Ο νεαρός έφυγε τρέχοντας και συνελήφθη περίπου 40 λεπτά αργότερα, ανέφερε η αστυνομία.
Ο 15χρονος είχε σχέση με την μεγαλύτερη κόρη της Ροντρίγκεζ, που είναι 15 ετών, και είχε σχεδιάσει να την πυροβολήσει έξω από το σχολείο. Τελικά άλλαξε γνώμη και εμφανίστηκε στο σπίτι της κοπέλας όπου διέπραξε την τριπλή δολοφονία.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο 15χρονος δεν δεχόταν ότι η κοπέλα του τού είχε ζητήσει να χωρίσουν.
Η κοπέλα δεν τραυματίστηκε, δεν είναι όμως γνωστό αν ήταν στο σπίτι την ώρα της επίθεσης του νεαρού.
Ο πατέρας των τριών παιδιών (είχε χωρίσει με την Ροντρίγκεζ) δηλώνει συντετριμμένος και, σε ανάρτησή του, τονίζει ότι «δεν περίμενε να συμβεί αυτό το είδος τραγωδίας σε κανέναν από εμάς».
Στον 15χρονο έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος για πολλαπλή ανθρωποκτονία και έχει τεθεί υπό κράτηση. Στο Τέξας ισχύει θανατική ποινή αλλά δεν επιβάλλεται ποτέ σε ανήλικους καταδικασμένους δολοφόνους.
Κοντά στο διαμέρισμα βρέθηκε ένα πιστόλι που ερευνάται για να φανεί αν είναι το όπλο των δολοφονιών. Εν τω μεταξύ, οι Αρχές ήδη γνωρίζουν ποιος ήταν ο αγοραστής του όπλου.
