Δολοφονικό αμόκ 15χρονου στο Τέξας όταν τον χώρισε η φίλη του: Σκότωσε τη μητέρα και τα αδέρφια της

Τρεις ανθρώπινες ζωές μέσα σε λίγα λεπτά πήρε ένας 15χρονος στο Τέξας που σκότωσε τη μητέρα και τα δύο μικρότερα αδέλφια μιας συνομήλικής του κοπέλας.Η 39χρονη μητέρα της κοπέλας,, βρέθηκε νεκρή στο πολυτελές διαμέρισμά της στην Οντέσα του Τέξας την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου. Μαζί της βρέθηκανΗ αστυνομία είχε σπεύσει το απόγευμα εκείνης της ημέρας έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς. Ο νεαρός έφυγε τρέχοντας και συνελήφθη περίπου 40 λεπτά αργότερα, ανέφερε η αστυνομία.Ο 15χρονος είχε σχέση με την μεγαλύτερη κόρη της Ροντρίγκεζ, που είναι 15 ετών, και είχε σχεδιάσει να την πυροβολήσει έξω από το σχολείο. Τελικά άλλαξε γνώμη καιΣύμφωνα με πληροφορίες ο 15χρονοςΗ κοπέλα δεν τραυματίστηκε, δεν είναι όμως γνωστό αν ήταν στο σπίτι την ώρα της επίθεσης του νεαρού.Ο πατέρας των τριών παιδιών (είχε χωρίσει με την Ροντρίγκεζ) δηλώνει συντετριμμένος και, σε ανάρτησή του, τονίζει ότι «δεν περίμενε να συμβεί αυτό το είδος τραγωδίας σε κανέναν από εμάς».Στον 15χρονοκαι έχει τεθεί υπό κράτηση. Στο Τέξας ισχύει θανατική ποινή αλλά δεν επιβάλλεται ποτέ σε ανήλικους καταδικασμένους δολοφόνους.Κοντά στο διαμέρισμα βρέθηκε ένα πιστόλι που ερευνάται για να φανεί αν είναι το όπλο των δολοφονιών. Εν τω μεταξύ, οι Αρχές ήδη γνωρίζουν ποιος ήταν ο αγοραστής του όπλου.