Τα ηλεκτρικά γραφεία και τα καθίσματα της ΔΡΟΜΕΑΣ δημιουργούν ένα περιβάλλον που προάγουν την εργασιακή μας καθημερινότητα.
«Συγγνώμη για τα επικοινωνιακά λάθη» ζήτησαν οι Ισπανοί Σοσιαλιστές για τις καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση
«Συγγνώμη για τα επικοινωνιακά λάθη» ζήτησαν οι Ισπανοί Σοσιαλιστές για τις καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση
Άλλος ένας «πονοκέφαλος» για τον πρωθυπουργό Σάντσεθ, που προσπαθεί να αντιμετωπίσει σκάνδαλα διαφθοράς στα οποία εμπλέκονται η σύζυγος, ο αδελφός του και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του κόμματος
Το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Ισπανίας (PSOE) ζήτησε συγγνώμη για «επικοινωνιακά λάθη» στον χειρισμό καταγγελιών για περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης τα οποία απειλούν την αξιοπιστία ενός κόμματος που υπερασπίζει επί μακρόν τα δικαιώματα των γυναικών.
Το κόμμα, υπό την ηγεσία του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, αντιμετωπίζει επικρίσεις από συνδικάτα, την αντιπολίτευση, ακόμη και εταίρους του στον συνασπισμό σχετικά με καταγγελίες ότι συνέστησε εσωτερική πλατφόρμα για την αναφορά από γυναίκες σεξουαλικής παρενόχλησης ή κακοποίησης έπειτα από ένα συμβάν τον Ιούλιο.
Ωστόσο, στη συνέχεια δεν έλαβε μέτρα για τις καταγγελίες που διατυπώθηκαν μέσω αυτής της πλατφόρμας.
Η γραμματέας του PSOE Ρεμπέκα Τόρο δήλωσε σήμερα Παρασκευή στους δημοσιογράφους ότι θα τεθούν σε ισχύ ισχυρότεροι υποστηρικτικοί μηχανισμοί, αλλά αρνήθηκε ότι το κόμμα επιδιώκει να καταπνίξει τις κατηγορίες. «Όταν λέμε ότι είμαστε φεμινίστριες, το εννοούμε. Το PSOE υπερασπίζεται τα δικαιώματα των γυναικών», είπε.
Ο Σάντσεθ, που ήδη προσπαθεί να αντιμετωπίσει τη φθορά στην εικόνα του από σκάνδαλα διαφθοράς στα οποία εμπλέκονται η σύζυγος, ο αδελφός του και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του κόμματος, έχει παρουσιάσει ηχηρά τα φεμινιστικά διαπιστευτήριά του, διορίζοντας περισσότερες γυναίκες παρά άνδρες σε ανώτατες κυβερνητικές θέσεις για πρώτη φορά στην ιστορία της Ισπανίας αφότου ανέλαβε καθήκοντα το 2018.
Πάντως, η Γιολάντα Ντίαθ, επικεφαλής του Sumar, του μικρότερου εταίρου στον αριστερό συνασπισμό υπό το PSOE, στηλίτευσε την προφανή αποτυχία να αντιμετωπίσει ισχυρισμούς για σεξιστική ή κακοποιητική συμπεριφορά σε βάρος κατώτερων αξιωματούχων του κόμματος.
«Τέτοιες συμπεριφορές μάς σκίζουν τη ψυχή», είπε η Άνχελες Φέριθ, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος του κόμματος για την περιφέρεια της Ανδαλουσίας. «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε το φεμινιστικό DNA του PSOE να τεθεί υπό αμφισβήτηση».
Ο Ουνάι Σόρδο, επικεφαλής του μεγαλύτερου συνδικάτου της Ισπανίας CCOO, απαίτησε μηδενική ανοχή για την παρενόχληση, λέγοντας ότι οφείλεται στον εδραιωμένο στην ισπανική κοινωνία 'ανδρικό σοβινισμό' (machsmo).
Το κόμμα, υπό την ηγεσία του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, αντιμετωπίζει επικρίσεις από συνδικάτα, την αντιπολίτευση, ακόμη και εταίρους του στον συνασπισμό σχετικά με καταγγελίες ότι συνέστησε εσωτερική πλατφόρμα για την αναφορά από γυναίκες σεξουαλικής παρενόχλησης ή κακοποίησης έπειτα από ένα συμβάν τον Ιούλιο.
Ωστόσο, στη συνέχεια δεν έλαβε μέτρα για τις καταγγελίες που διατυπώθηκαν μέσω αυτής της πλατφόρμας.
Η γραμματέας του PSOE Ρεμπέκα Τόρο δήλωσε σήμερα Παρασκευή στους δημοσιογράφους ότι θα τεθούν σε ισχύ ισχυρότεροι υποστηρικτικοί μηχανισμοί, αλλά αρνήθηκε ότι το κόμμα επιδιώκει να καταπνίξει τις κατηγορίες. «Όταν λέμε ότι είμαστε φεμινίστριες, το εννοούμε. Το PSOE υπερασπίζεται τα δικαιώματα των γυναικών», είπε.
Ο Σάντσεθ, που ήδη προσπαθεί να αντιμετωπίσει τη φθορά στην εικόνα του από σκάνδαλα διαφθοράς στα οποία εμπλέκονται η σύζυγος, ο αδελφός του και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του κόμματος, έχει παρουσιάσει ηχηρά τα φεμινιστικά διαπιστευτήριά του, διορίζοντας περισσότερες γυναίκες παρά άνδρες σε ανώτατες κυβερνητικές θέσεις για πρώτη φορά στην ιστορία της Ισπανίας αφότου ανέλαβε καθήκοντα το 2018.
Πάντως, η Γιολάντα Ντίαθ, επικεφαλής του Sumar, του μικρότερου εταίρου στον αριστερό συνασπισμό υπό το PSOE, στηλίτευσε την προφανή αποτυχία να αντιμετωπίσει ισχυρισμούς για σεξιστική ή κακοποιητική συμπεριφορά σε βάρος κατώτερων αξιωματούχων του κόμματος.
«Τέτοιες συμπεριφορές μάς σκίζουν τη ψυχή», είπε η Άνχελες Φέριθ, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος του κόμματος για την περιφέρεια της Ανδαλουσίας. «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε το φεμινιστικό DNA του PSOE να τεθεί υπό αμφισβήτηση».
Ο Ουνάι Σόρδο, επικεφαλής του μεγαλύτερου συνδικάτου της Ισπανίας CCOO, απαίτησε μηδενική ανοχή για την παρενόχληση, λέγοντας ότι οφείλεται στον εδραιωμένο στην ισπανική κοινωνία 'ανδρικό σοβινισμό' (machsmo).
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα