Το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία: Επιστροφή ρωσικής ενέργειας στην Ευρώπη και μεγάλες αμερικανικές επενδύσεις στη Ρωσία
Ντόναλντ Τραμπ Βλαντίμιρ Πούτιν Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσικό αέριο

Η  Wall Street Journal αναφέρει ότι τα σχέδια περιγράφονται με λεπτομέρειες στις προτάσεις που έχουν δοθεί στους Ευρωπαίους τις τελευταίες εβδομάδες

Το ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία περιλαμβάνει την αποκατάσταση των ρωσικών ενεργειακών ροών προς την Ευρώπη, μεγάλες αμερικανικές επενδύσεις στον τομέα των σπάνιων γαιών στη Ρωσία και τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal.

Η εφημερίδα αναφέρει ότι τα σχέδια αυτά του Τραμπ περιγράφονται με λεπτομέρειες στις προτάσεις που έχουν δοθεί στους Ευρωπαίους τις τελευταίες εβδομάδες.

Μεταξύ των σχεδίων του Αμερικανού προέδρου είναι αμερικανικές χρηματοπιστωτικές εταιρείες, όπως και άλλες επιχειρήσεις, να αξιοποιήσουν 200 δισεκατομμύρια δολάρια από τα παγωμένα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία για έργα στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενός μεγάλου νέου κέντρου δεδομένων που θα τροφοδοτείται από τον πυρηνικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Ζαπορίζια, ο οποίος ελέγχεται πλέον από ρωσικές δυνάμεις.

Εξάλλου αμερικανικές εταιρείες προβλέπεται να επενδύσουν σε στρατηγικής σημασίας τομείς στη Ρωσία, όπως η εξόρυξη σπάνιων γαιών και οι γεωτρήσεις πετρελαίου στην Αρκτική, σύμφωνα με την εφημερίδα, η οποία προσθέτει ότι θα αποκατασταθεί και η ροή ρωσικής ενέργειας προς τη δυτική Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ένας μη κατονομαζόμενος Ευρωπαίος αξιωματούχος συνέκρινε τις προτεινόμενες αμερικανορωσικές ενεργειακές συμφωνίας με μια οικονομική εκδοχή της διάσκεψης της Γιάλτας του 1945.

Σε εκείνη τη διάσκεψη οι νικητές του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου – η Σοβιετική Ένωση, οι ΗΠΑ και η Βρετανία—μοίρασαν τις σφαίρες επιρροής τους στην Ευρώπη.
