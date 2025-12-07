Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον Τραμπ μέσα στον Δεκέμβριο
Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον Τραμπ μέσα στον Δεκέμβριο

«Οι ευκαιρίες για ειρήνη που είναι προ των πυλών και θα τις συζητήσω με τον πρόεδρο Τραμπ» ανέφερε ο Ισραηλινός πρόεδρος

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έδωσε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς αποκαλύπτοντας πως θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ μέσα στον Δεκέμβριο.

Ο Μερτς αφίχθη το Σάββατο στο Ισραήλ για την πρώτη του επίσκεψη από την ανάληψη των καθηκόντων του, επιβεβαιώνοντας εκ νέου τη στήριξη του Βερολίνου, έπειτα από τους κλυδωνισμούς που υπέστησαν οι παραδοσιακά ισχυροί δεσμοί των δύο χωρών το προηγούμενο διάστημα. Το μεσημέρι της Κυριακής οι δύο τους έδωσαν κοινή συνέντευξη Τύπου.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε ότι πιστεύει πως η πρώτη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα πλησιάζει στο τέλος της και αναμένει να προχωρήσει σύντομα στη δεύτερη φάση. Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι «οι ευκαιρίες για ειρήνη είναι προ των πυλών» μετά τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις των τελευταίων ετών.

«Θα τις συζητήσω με τον Πρόεδρο [Ντόναλντ] Τραμπ όταν τον συναντήσω αργότερα αυτό το μήνα», ανέφερε προσθέτοντας ότι θα συζητήσει «πώς να τερματιστεί η κυριαρχία της Χάμας στη Γάζα, γιατί αυτό είναι ένα ουσιαστικό μέρος της διασφάλισης ενός διαφορετικού μέλλοντος για τη Γάζα και ενός διαφορετικού μέλλοντος για εμάς που αντιμετωπίζουμε τη Γάζα».

Μετά την επιστροφή της σορού του τελευταίου ομήρου, του αρχιλοχία Ran Gvili, «τότε αναμένουμε να προχωρήσουμε σύντομα στη δεύτερη φάση», λέει ο Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι πιστεύει ότι αυτή η φάση θα είναι πιο δύσκολη. Λέει ότι η τρίτη φάση θα είναι η «αποριζοσπαστικοποίηση της Γάζας». «Μιλάω με πολλούς ηγέτες του κόσμου, αλλά όταν μιλάω με τον Μερτς, είναι μια ειλικρινής και ανοιχτή συζήτηση, ακόμα και όταν έχουμε διαφωνίες», δήλωσε ο Ισραηλινός πρόεδρος.

