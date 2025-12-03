Απάτη από 25χρονη Ρωσίδα σε βάρος του παντρεμένου εραστή της: Του πήρε €260.000 σε έναν χρόνο για το ανύπαρκτο «παιδί» τους

Η Μακάροβα, η οποία είχε λάβει μέρος σε τηλεοπτικές εκπομπές στη Ρωσία και στο παρελθόν είχε σχέση με Ρώσο ράπερ, έστησε την απάτη με φωτογραφίες του δήθεν παιδιού τις οποίες είχε «κατεβάσει» από το διαδίκτυο