Απάτη από 25χρονη Ρωσίδα σε βάρος του παντρεμένου εραστή της: Του πήρε €260.000 σε έναν χρόνο για το ανύπαρκτο «παιδί» τους
Με πέντε χρόνια κάθειρξη θα «πληρώσει» η 25χρονη Ρωσίδα Γιάνα Μακάροβα την απάτη που έστησε σε βάρος του παντρεμένου εραστή της από τον οποίο πήρε 260.000 ευρώ (23 εκατ. ρούβλια) σε έναν χρόνο για παιδί που δεν είχαν αποκτήσει ποτέ!
Η Μακάροβα, η οποία είχε λάβει μέρος σε τηλεοπτικές εκπομπές στη Ρωσία και στο παρελθόν είχε σχέση με Ρώσο ράπερ, έστησε την απάτη με φωτογραφίες του δήθεν παιδιού τις οποίες είχε «κατεβάσει» από το διαδίκτυο με κάποιες από αυτές να το δείχνουν μέχρι και σε μονάδα εντατικής θεραπείας.
Παράλληλα είχε πλαστογραφήσει πιστοποιητικό γέννησης που υποτίθεται ότι βεβαίωνε την ύπαρξη του παιδιού.
Σύμφωνα με την εισαγγελία η 25χρονη απαιτούσε μετρητά από το θύμα της συμπεριλαμβανομένων ιατρικών εξόδων και χρημάτων για τη βελτίωση των συνθηκών διαμονής της.
Η σύλληψή της είχε γίνει σε εμπορικό κέντρο στο οποίο συναντήθηκε με το θύμα της προκειμένου να της δώσει χρήματα για να μην δημοσιοποιήσει την ύπαρξη του «παιδιού».
Το δικαστήριο που επέβαλε στην 25χρονη ποινή κάθειρξης, της επέτρεψε να μείνει εκτός φυλακής μέχρι η πραγματική κόρη της να γίνει 14 ετών, ενώ παράλληλα διέταξε την επιστροφή των χρημάτων στο θύμα της.
A 25-year-old woman tricked her married lover into giving her 23 million rubles ($300k) by inventing a sick child.— Russian Market (@runews) December 2, 2025
Yana Makarova spent a year convincing her businessman lover from Yekaterinburg that she had a seriously ill newborn. She extracted large sums from him under the… pic.twitter.com/TAucVqojzQ
