Ο Πούτιν θα τιμήσει τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ' με το Τάγμα Φιλίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας
Η διάκριση αφορά στη «σημαντική συμβολή του (Πατριάρχη Ιεροσολύμων) στην ενημερωτική προβολή των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 80ής επετείου της Νίκης στον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο του 1941–1945»
Με μία από τις υψηλότερες κρατικές διακρίσεις της Ρωσίας, το Τάγμα Φιλίας, αναμένεται να τιμηθεί ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ’, σύμφωνα με προεδρικό διάταγμα που υπέγραψε ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν στις 17 Νοεμβρίου 2025 και δημοσιεύθηκε στην επίσημη διαδικτυακή πύλη νομικών πληροφοριών της χώρας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόδοση της διάκρισης γίνεται «για τη σημαντική συμβολή του στην ενημερωτική προβολή των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 80ής επετείου της Νίκης στον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο του 1941–1945». Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την τελετή απονομής αναμένεται να δοθούν προσεχώς από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και τις ρωσικές αρχές.
Η επικείμενη αυτή τιμητική διάκριση δεν αποτελεί την πρώτη επαφή του Πατριάρχη Θεόφιλου με τον Ρώσο Πρόεδρο. Το 2019 είχε πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα, παρουσία του Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κυρίλλου.
Ο Πατριάρχης Θεόφιλος υπήρξε, επίσης, ο πρώτος Προκαθήμενος Ορθόδοξης Εκκλησίας που επισκέφθηκε τη ρωσική πρωτεύουσα μετά τα γεγονότα που οδήγησαν στη διακοπή κοινωνίας μεταξύ Μόσχας και Κωνσταντινουπόλεως, προκειμένου να παραλάβει το Βραβείο Πατριάρχη Αλεξίου Β’.
Παράλληλα, είχε εκφράσει δημοσίως την ευγνωμοσύνη του προς τον Ρώσο Πρόεδρο για τη στήριξη, που παρέχει στη Αγιοταφική Αδελφότητα, δηλώνοντας: «Επιθυμώ να σας ευχαριστήσω εκ μέρους της Αδελφότητας για το ενδιαφέρον σας, την προστασία που μας προσφέρετε και τη σταθερή σας υποστήριξη, η οποία υπήρξε καθοριστική για τη διαφύλαξη του Ναού της Αναστάσεως».
