Αποκαθίσταται σταδιακά η κίνηση στα αμερικανικά αεροδρόμια μετά το χάος που έφερε το κυβερνητικό shutdown
ΚΟΣΜΟΣ
Κυβερνητικό «shutdown» στις ΗΠΑ Αεροδρόμια ΗΠΑ

Αποκαθίσταται σταδιακά η κίνηση στα αμερικανικά αεροδρόμια μετά το χάος που έφερε το κυβερνητικό shutdown

Οι απουσίες των ελεγκτών ήταν από τις πιο ορατές επιπτώσεις της 43ήμερης διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ - Πολλοί μάλιστα αναγκάστηκαν να κάνουν δεύτερη δουλειά για να καλύψουν τις απώλειες μισθών

Αποκαθίσταται σταδιακά η κίνηση στα αμερικανικά αεροδρόμια μετά το χάος που έφερε το κυβερνητικό shutdown
Το υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ ακύρωσε την έκτακτη διαταγή για μείωση των πτήσεων σε ολόκληρη τη χώρα, αναφέροντας ότι είναι πλέον επαρκής ο αριθμός των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας που προσέρχεται στην εργασία τους και έτσι μετριάζονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια.

Κατά τη διάρκεια του κυβερνητικού shutdown που ξεκίνησε τον Οκτώβριο, παρατηρήθηκε αύξηση των απουσιών των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, οι οποίοι – ως απαραίτητοι υπάλληλοι – υποχρεώθηκαν να εργαστούν χωρίς αμοιβή, με αποτέλεσμα τα αεροδρόμια να καθυστερήσουν ή να ακυρώσουν χιλιάδες πτήσεις.

Οι απουσίες των ελεγκτών ήταν από τις πιο ορατές επιπτώσεις της 43ήμερης διακοπής λειτουργίας, της μακροβιότερης στην ιστορία των ΗΠΑ, αναφέρει το BBC. Πολλοί ελεγκτές δήλωσαν ότι αναγκάστηκαν να κάνουν δεύτερη δουλειά για να καλύψουν τις απώλειες μισθών, ενώ πολλοί από όσους συνέχισαν να εργάζονται δήλωσαν ότι βίωσαν άγχος και εξάντληση.

Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) είχε διατάξει τις αεροπορικές εταιρείες από τις 7 Νοεμβρίου να μειώσουν τις προγραμματισμένες απογειώσεις, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα ασφάλειας.

Ωστόσο, μετά τη λήξη της διακοπής λειτουργίας την περασμένη εβδομάδα, τα επίπεδα στελέχωσης «συνεχίζουν να ανακάμπτουν», ανέφερε το υπουργείο, λίγο πριν την περίοδο της Ημέρας των Ευχαριστιών όπου παραδοσιακά αυξάνεται ο αριθμός των πτήσεων.

Περισσότεροι από 6 εκατομμύρια άνθρωποι στις ΗΠΑ αναμένεται να ταξιδέψουν με αεροπλάνο κατά τη διάρκεια των διακοπών της Ημέρας των Ευχαριστιών, περίπου 2% περισσότεροι από πέρυσι.

Με το τέλος της διακοπής λειτουργίας, οι ελεγκτές θα λάβουν αναδρομικά μισθούς και δεν θα αντιμετωπίζουν πλέον απειλές για απόλυση λόγω απουσιών.

Ειδήσεις σήμερα:

«Η Ευρώπη ίσως έζησε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι» προειδοποίησε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας - Η αντίδραση της Μόσχας

Ανατροπή με την οικογένεια τουριστών που ξεκληρίστηκε στην Κωνσταντινούπολη - Μπορεί να δηλητηριάστηκαν από απολύμανση, λένε οι Αρχές

Απίθανη ατάκα της Ντακότα Τζόνσον στον Γιώργο Λάνθιμο: Ξέρεις ότι υπάρχουν κι άλλες ηθοποιοί εκτός από την Έμα Στόουν

Thema Insights

Νέα εποχή συνδεσιμότητας με γρήγορες ταχύτητες σε όλα τα δυσπρόσιτα σχολεία της Ελλάδας από την COSMOTE TELEKOM

Γρήγορο ίντερνετ έως 300Mbps σε σχεδόν 600 σχολικές μονάδες με πάνω από 19.500 μαθητές

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης