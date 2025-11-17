Tο Apotel® μας καλεί να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας και την καθημερινή μας ευεξία.
Αποκαθίσταται σταδιακά η κίνηση στα αμερικανικά αεροδρόμια μετά το χάος που έφερε το κυβερνητικό shutdown
Οι απουσίες των ελεγκτών ήταν από τις πιο ορατές επιπτώσεις της 43ήμερης διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ - Πολλοί μάλιστα αναγκάστηκαν να κάνουν δεύτερη δουλειά για να καλύψουν τις απώλειες μισθών
Το υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ ακύρωσε την έκτακτη διαταγή για μείωση των πτήσεων σε ολόκληρη τη χώρα, αναφέροντας ότι είναι πλέον επαρκής ο αριθμός των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας που προσέρχεται στην εργασία τους και έτσι μετριάζονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια.
