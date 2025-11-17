Αποκαθίσταται σταδιακά η κίνηση στα αμερικανικά αεροδρόμια μετά το χάος που έφερε το κυβερνητικό shutdown

Οι απουσίες των ελεγκτών ήταν από τις πιο ορατές επιπτώσεις της 43ήμερης διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ - Πολλοί μάλιστα αναγκάστηκαν να κάνουν δεύτερη δουλειά για να καλύψουν τις απώλειες μισθών