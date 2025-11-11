ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μποτιλιάρισμα στην Αθηνών - Κορίνθου λόγω τροχαίου, καθυστερήσεις 30 λεπτών στην Αττική Οδό - Πού έχει κίνηση τώρα

Η Ταϊβάν απομακρύνει εσπευσμένα 3.000 κατοίκους από τα σπίτια τους καθώς πλησιάζει ο τυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ
ΚΟΣΜΟΣ
Ταϊβάν Φιλιππίνες Τυφώνας

Η Ταϊβάν απομακρύνει εσπευσμένα 3.000 κατοίκους από τα σπίτια τους καθώς πλησιάζει ο τυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ

Το πέρασμα του ακραίου καιρικού φαινομένου από τις Φιλιππίνες, όταν χαρακτηριζόταν ακόμη πολύ ισχυρότερο, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έξι ανθρώπου

Η Ταϊβάν απομακρύνει εσπευσμένα 3.000 κατοίκους από τα σπίτια τους καθώς πλησιάζει ο τυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ
1 ΣΧΟΛΙΟ
Οι αρχές της Ταϊβάν δημοσιοποίησαν έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο και απομάκρυναν εσπευσμένα πάνω από 3.000 ανθρώπους από τα σπίτια τους, καθώς αναμένουν την έλευση του τυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ, που παρότι εξασθενημένος αναμένεται να προκαλέσει ισχυρές βροχοπτώσεις στην ανατολική ορεινή ακτή της νήσου.

Ο τυφώνας προβλέπεται να φθάσει πάνω από το έδαφος στη νοτιοδυτική ακτή της Ταϊβάν, κοντά στην πόλη Καοσιούνγκ, αύριο Τετάρτη. Το πέρασμα του ακραίου καιρικού φαινομένου από τις Φιλιππίνες, όταν χαρακτηριζόταν ακόμη πολύ ισχυρότερο, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έξι ανθρώπους.

Αναμένεται να διασχίσει το νότιο τμήμα της Ταϊβάν κινούμενος ξανά προς τον Ειρηνικό ωκεανό κατά μήκος των αραιοκατοικημένων κομητειών Ταϊτσούνγκ και Χουάλιεν.



Ο πρόεδρος Λάι Τσινγκ-τε προειδοποίησε μέσω Facebook τους πολίτες να αποφύγουν τις μετακινήσεις σε ορεινές και σε παραθαλάσσιες περιοχές υψηλού κινδύνου.

Τον Σεπτέμβριο, 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Χουάλιεν εξαιτίας πλημμυρών που προκάλεσε προηγούμενος τυφώνας.

Κλείσιμο


Η κυβέρνηση έδωσε εντολή να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους οι κάτοικοι της Γκουανγκφού, την οποία είχαν πλήξει οι πλημμύρες αυτές, ενώ σημείωσε πως συνολικά μετακινήθηκαν σε πιο ασφαλείς περιοχές 3.337 κάτοικοι από τέσσερις κομητείες και πόλεις.

Στη Χουάλιεν ανακοινώθηκε πως σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες δεν θα λειτουργήσουν σήμερα, όπως και στη γειτονική κομητεία Γιλάν.

Ειδήσεις σήμερα:

Πολιτική θύελλα στη Βρετανία για το «πειραγμένο» βίντεο του Αμερικανού προέδρου στο BBC - Δεν αρκούν στον Τραμπ οι παραιτήσεις, απειλεί με νομικές ενέργειες

Ισόβια ξανά στους δύο Ρουμάνους για τη δολοφονία του Μένη Κουμανταρέα - Δεν τους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά

Οι τραγωδίες του Πιρς Μπρόσναν: Πρώτα πέθανε η σύζυγος και ύστερα η κόρη του – Τώρα προσπαθεί να τα ξαναβρεί με τον αποξενωμένο γιο του
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Howden Hellas αρωγός στην πρωτοβουλία του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή

Η Howden Hellas είχε την τιμή να είναι Χρυσός Χορηγός στο fundraising δείπνο που διοργάνωσε το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, ενισχύοντας το σπουδαίο έργο του Μουσείου για την προστασία της βιοποικιλότητας και την ευαισθητοποίηση γύρω από κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης