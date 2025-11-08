Η εξαίρεση της Ουγγαρίας από τις κυρώσεις των ΗΠΑ στο πετρέλαιο της Ρωσίας ισχύει για έναν χρόνο
Ο Τραμπ εγγυήθηκε πλήρεις εξαιρέσεις κυρώσεων για τους αγωγούς TurkStream και Friendship, επιτρέποντας στην Ουγγαρία να συνεχίσει να παρέχει στις οικογένειες τις χαμηλότερες τιμές ενέργειας στην Ευρώπη, δήλωσε ο Όρμπαν
Η εξαίρεση που παραχώρησε χθες Παρασκευή ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην Ουγγαρία από τις κυρώσεις των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο και αέριο έχει ισχύ για έναν χρόνο, ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.
Η Βουδαπέστη δεσμεύτηκε σε αντάλλαγμα να αγοράσει αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ) αξίας περίπου 600 εκατομμυρίων δολαρίων, διευκρίνισε η πηγή αυτή, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, μετά τη συνάντηση στη Ουάσιγκτον χθες του Αμερικανού προέδρου με τον Μαγιάρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν.
«Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εγγυήθηκε πλήρεις εξαιρέσεις κυρώσεων για τους αγωγούς TurkStream και Friendship, επιτρέποντας στην Ουγγαρία να συνεχίσει να παρέχει στις οικογένειες τις χαμηλότερες τιμές ενέργειας στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε!» έγραψε στο Χ ο Βίκτορ Όρμπαν.
Επί μήνες, ο Τραμπ επικρίνει τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επειδή συνεχίζουν να αγοράζουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία, λέγοντας ότι αυτό βοηθά στην τροφοδότηση της πολεμικής μηχανής του Κρεμλίνου και στην παράταση του πολέμου στην Ουκρανία , τον οποίο προσπαθεί να τερματίσει.
Αλλά όταν ο Όρμπαν -η χώρα του οποίου αγοράζει περισσότερο ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο από οποιοδήποτε άλλο έθνος της ΕΕ- εμφανίστηκε στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή, ο Τραμπ επαίνεσε τον «μεγάλο ηγέτη» μιας «μεγάλης χώρας», ισχυριζόμενος ότι ήταν «δύσκολο» για την Ουγγαρία να απογαλακτιστεί από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, καθώς είναι περίκλειστη.
Σε συνέντευξη Τύπου πριν από το γεύμα με τον Όρμπαν, ο Τραμπ εξέφρασε τη συμπάθειά του για την ενεργειακή ανασφάλεια της Ουγγαρίας. «Είναι μια σπουδαία χώρα, είναι μια μεγάλη χώρα, αλλά δεν έχουν θάλασσα. Δεν έχουν τα λιμάνια. Και έτσι έχουν ένα δύσκολο πρόβλημα», είπε.
Ο πρόεδρος πρόσθεσε ότι «ανησυχεί» για το γεγονός ότι άλλες ευρωπαϊκές χώρες που «δεν έχουν αυτά τα προβλήματα» συνεχίζουν να αγοράζουν «πολύ πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία».
Ο Όρμπαν ελπίζει επίσης ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να ανοίξει ξανά την πόρτα για μια σύνοδο κορυφής με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στη Βουδαπέστη, την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα, αλλά η οποία σύντομα αναβλήθηκε. Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι η ομάδα του συνομιλούσε με τον Όρμπαν για μια συνάντηση με τον Πούτιν.
✅ Decision reached: President @realDonaldTrump has guaranteed full sanction exemptions for the TurkStream and Friendship pipelines, allowing Hungary to continue providing families with the lowest energy prices in Europe. Thank you, Mr. President! pic.twitter.com/ueqsyHyoi0— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 7, 2025
Trump said that Hungary faced unique challenges in securing oil and gas due to its lack of sea ports, and so he was considering a possible exemption from Russian oil sanctions https://t.co/wKAK5AlcPP pic.twitter.com/Jxupblew8z— Reuters (@Reuters) November 8, 2025
H Ουγγαρία και η γειτονική Σλοβακία είναι οι μόνες χώρες της ΕΕ που εξακολουθούν να λαμβάνουν πετρέλαιο από τη Ρωσία, μέσω του αγωγού Ντρούζμπα.
Παρόλο που οι χώρες της ΕΕ συνέχισαν να αγοράζουν ρωσικό φυσικό αέριο, το οποίο διοχετεύεται μέσω της Τουρκίας μέσω του αγωγού TurkStream, το μερίδιο της Ρωσίας στις εισαγωγές φυσικού αερίου της ΕΕ μειώθηκε από 40% πριν από την εισβολή σε 11% το 2024. Τον περασμένο μήνα, οι χώρες της ΕΕ συμφώνησαν να απαγορεύσουν όλες τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου από το 2028. Η Ουγγαρία και η Σλοβακία αντιτάχθηκαν στην απαγόρευση.
