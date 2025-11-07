Ανοιχτός ο Τραμπ να εξαιρέσει την Ουγγαρία από τις κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο και το φυσικό αέριο

Για τη πιθανότητα συνάντησης με τον Βλαντίμιρ Πούτιν ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι θα ήθελε να γίνει στη Βουδαπέστη, αλλά δεν βλέπει κανένα λόγο να πραγματοποιηθεί τώρα