Ανοιχτός ο Τραμπ να εξαιρέσει την Ουγγαρία από τις κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο και το φυσικό αέριο
Ανοιχτός ο Τραμπ να εξαιρέσει την Ουγγαρία από τις κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο και το φυσικό αέριο
Για τη πιθανότητα συνάντησης με τον Βλαντίμιρ Πούτιν ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι θα ήθελε να γίνει στη Βουδαπέστη, αλλά δεν βλέπει κανένα λόγο να πραγματοποιηθεί τώρα
Ο Ντόναλντ Τραμπ, που έκανε δεκτό στον Λευκό Οίκο τον πρωθυπουργό, Βίκτορ Όρμπαν, δηλώνει ότι «εξετάζει» την εξαίρεση της Ουγγαρίας από τις κυρώσεις κατά του ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Στην τετ-α-τέτ συνάντηση των δύο ανδρών αναμένεται να επικεντρωθούν στη συνεργασίας των δύο χωρών στον ενεργειακό τομέα, αλλά και στο εμπόριο και τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Σε άλλο σημείο των δηλώσεων στους δημοσιογράφους, ο Τραμπ εμφανίστηκε υποστηρικτής των σκληρών νόμων της Ουγγαρίας για τη μετανάστευση.
«Νομίζω ότι πρέπει να σέβονται την Ουγγαρία και να σέβονται πολύ έντονα αυτόν τον ηγέτη, επειδή έχει δίκιο στο θέμα της μετανάστευσης», είπε ο Τραμπ αναφερόμενος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις έντονες διαφωνίες της για την πολιτική του Όρμπαν.
Και για αυτό είχε κάποιο σχόλιο: «Κοιτάξτε τι έχει συμβεί στην Ευρώπη με τη μετανάστευση, έχουν ανθρώπους που πλημμυρίζουν την Ευρώπη, παντού, και αυτό της κάνει κακό».
Τέλος, σχετικά με τη συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν που θα γινόταν στη Βουδαπέστη (σε χρόνο πάντως που δεν είχε προσδιοριστεί) ο Τραμπ είπε ότι θα ήθελε να γίνει στην ουγγρική πρωτεύουσα, αλλά δεν βλέπει κανένα λόγο να πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση τώρα.
